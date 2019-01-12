Мрії жінок збуваються: створено колготки, які не рвуться

Фахівці канадської компанії Sheertex придумали спосіб позбутися від стрілок і зачіпок, створивши колготки, які не рвуться.

Як повідомляє Nws.com, поставки "чудо-панчіх" вже почалися в грудні, проте новинка була представлена нещодавно на виставці Consumer Electronics Show в Лас-Вегасі (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Компанія збирається нарощувати і розширювати виробництво через широкий попит. У лабораторії взяли для створення мрії для жінок спеціальний полімерний матеріал, який використовують для бронежилетів і альпіністського спорядження.

Sheertex

Технологія дозволила зробити колготки вкрай легкими, а по міцності – міцніше сталі. На дотик панчохи майже не відрізняються від звичайних, але порвати їх практично неможливо. Новинку випробували і навіть давали рвати собакам, але зачіпок так і не залишилося.

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Зараз колготки можна замовити тільки в онлайн-магазині в чорному кольорі, але скоро виробники обіцяють ще три відтінки. На виставці до них вибудовувалася величезна черга, щоб протестувати. А перші партії розкупили практично моментально. Їх ціна склала $99.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фахівці з'ясували, навіщо герцогиня Кейт Міддлтон носить спеціальні колготки з подушечками-стікерами на ступнях

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