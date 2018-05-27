МОЗ попереджає: 8 причин ніколи не відвідувати солярій

У зв'язку з різким підвищенням відвідуваності салонів краси випускниками шкіл Міністерство охорони здоров'я України вказало на 8 причин, за якими не слід відвідувати солярій.

Так, на своїй сторінці в Facebook відомство опублікувало список з 8 пунктів, які допоможуть уникнути згубних наслідків штучної засмаги.

"Під час засмаги в солярії людина отримує високий рівень УФ-випромінювання (UVA і UVB) протягом короткого проміжку часу, тому існує ризик, що походи в солярій можуть бути шкідливими для здоров'я", - повідомляється в публікації.

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На думку МОЗ України наступні 8 фактів повинні застерегти від походів в солярій:

1. За результатами численних досліджень відвідування солярію призводить до раку шкіри, катаракті та раку очей.

2. У молодих людей ризик раку вище, ніж у літніх. Вчені виявили, що серед жінок у віці до 30 років, які регулярно відвідують солярії, ризик розвитку меланоми був в 6 разів вище, ніж серед тих, що не загоряли.

3. Вчені довели, що чим частіше і довше відвідування солярію, тим більшим стає ризик розвитку онкології.

4. Застарілі і нові моделі обладнання для штучної засмаги в рівній мірі несуть шкоду для організму.

5. Засмага висушує шкіру і прискорює її старіння (особливо в разі опіку). Це сприяє появі зморшок і вікових плям.

6. Відвідування солярію - небезпечний спосіб стимулювання вироблення в організмі вітаміну D. Кращий спосіб - це прогулянки на свіжому повітрі з дотриманням всіх правил безпеки перебування на сонці.

7. Переконання про "базовому засмагу", який нібито захищає шкіру від опіків у разі надмірного перебування на сонці - міф. Немає жодних доказів на підтвердження цієї думки.

8. У багатьох країнах солярії заборонені або їх використання обмежене законом.

Також в МОЗ зазначили, що дуже важливо пояснювати своїм дітям про основні ризики пов'язані з штучною засмагою і недоцільність відвідування солярію, щоб прекрасно виглядати на випускному чи іншої вечірці.

Нагадаємо, раніше вчені назвали справжню причину виникнення раку шкіри у любителів солярію .