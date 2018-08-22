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Молода "копія" Кім Кардашьян захопила шанувальників оголеним фото

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Відома пишнотіла модель Демі Роуз, яку також називають британським двійником знаменитої Кім Кардашьян, показала фанатам апетитне тіло, яке ледь прикрите мініатюрним бікіні.

23-річна Демі сфотографувалася в спокусливому образі на пляжі. Пікантний знімок опублікований у її Instagram-акаунті.

З одягу на Роуз - тільки бікіні помаранчевого кольору, а також вбрання доповнюють стильні окуляри з червоними лінзами.

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Традиційно спокусливе фото Демі Роуз привело в захват її фанатів. Всього за день публікація в Instagram зібрала майже півмільйона лайків і близько трьох тисяч коментарів, де фоловери розхвалили її соковиті форми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модель Демі Роуз спантеличила фанатів пікантним відеороликом. На відео дівчина спокусливо п'є з пляшки, що викликало у багатьох користувачів досить неоднозначні асоціації з еротичним підтекстом.

Особа
Демі Роуз
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