Молода "копія" Кім Кардашьян захопила шанувальників оголеним фото

Відома пишнотіла модель Демі Роуз, яку також називають британським двійником знаменитої Кім Кардашьян, показала фанатам апетитне тіло, яке ледь прикрите мініатюрним бікіні.

23-річна Демі сфотографувалася в спокусливому образі на пляжі. Пікантний знімок опублікований у її Instagram-акаунті.

З одягу на Роуз - тільки бікіні помаранчевого кольору, а також вбрання доповнюють стильні окуляри з червоними лінзами.

Публікація від Demi Rose (@demirosemawby) 20 Авг 2018 в 10:28 PDT

Традиційно спокусливе фото Демі Роуз привело в захват її фанатів. Всього за день публікація в Instagram зібрала майже півмільйона лайків і близько трьох тисяч коментарів, де фоловери розхвалили її соковиті форми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модель Демі Роуз спантеличила фанатів пікантним відеороликом. На відео дівчина спокусливо п'є з пляшки, що викликало у багатьох користувачів досить неоднозначні асоціації з еротичним підтекстом.