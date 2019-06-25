Молода дочка Абрамовича похвалилася пишними грудьми в купальнику: сексуальне фото

24-річна дочка всесвітньо відомого мільярдера Романа Абрамовича Софія показала пишні груди на фото.

Так, дівчина продемонструвала пікантний знімок у купальнику на особистій сторінці в Instagram.

Софія вирушила відпочивати на фешенебельний курорт у Франції, про що написала під фото.

Роман і Софія Абрамович Peopletalk

Шанувальники дівчини в мережі прийшли у захват від гарячого кадру, про що вони написали в коментарях. Багато з них відзначили, що Абрамович шикарно виглядає, інші ж наголосили, що у Софії красива жіночна фігура, зробивши акцент на її пишних грудях.

Софія Абрамович Instagram @ sofiaabramov1ch

"Шикарно виглядаєте! Ви така красива, і фігура класна!" – розхвалили дочку Абрамовича коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24-річна Софія Абрамович показала відверті знімки з відпочинку на Мальдівах. Вона позувала у відкритих купальниках у досить сміливих позах.

Про те, скільки теоретично могла витратити Софія Абрамович на свою відпустку на Мальдівах читайте за цим посиланням.

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