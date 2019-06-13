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/Краса

Мокра секс-бомба Росії викликала ажіотаж у мережі пікантним фото

7.1тЧитати матеріал російською

Російська співачка і секс-бомба Анна Семенович захопила шанувальників знімком у басейні.

Пікантну фотографію зірка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, продемонструвавши пишні груди в мокрому купальнику.

Анна Семенович

Анна Семенович

Instagram @ ann_semenovich

"Кожна людина, яка приходить до нас у життя, несе для нас якийсь урок. Хтось учить нас терпінню, хтось любові, а хтось відповідальності. Ви коли-небудь замислювалися, чому вас навчають ваші близькі люди", – написала вона.

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У мережі знімок Семенович викликав ажіотаж. Користувачі пожартували, що після такого фото думати про внесок близьких не захочеться.

"Дивлячись на таке фото, особливо чоловіки думатимуть, чого навчають їх близькі", "Ви сексуальна жінка. Я вас обожнюю", "Зачіска тут, як я люблю, тільки мокра", – написали шанувальники.

Мокра секс-бомба Росії викликала ажіотаж у мережі пікантним фото
Мокра секс-бомба Росії викликала ажіотаж у мережі пікантним фото
Мокра секс-бомба Росії викликала ажіотаж у мережі пікантним фото
Мокра секс-бомба Росії викликала ажіотаж у мережі пікантним фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Анна Семенович влаштувала скандал у мережі, попросивши своїх шанувальників не лізти в її життя і "засунути свою думку в д*пу". Після цього вона вирушила в "Л/ДНР", де виступила перед жителями окупованої території України.

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Особа
Анна Семенович
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесКрасафотосессія
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