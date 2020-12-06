Модний манікюр на зиму 2020-2021: найкращі ідеї з фото

Анна Паскевич Краса 02:21, 6.12.2020

Взимку 2020-2021 років у тренді будуть мінімалізм, манікюр у стилі нюд, зелені відтінки, матовий манікюр, френч з сріблом, малюнки, "в'язаний" манікюр, а також манікюр зі стразами і блискітками.

Спеціально для своїх читачок OBOZREVATEL зібрав найкращі ідеї для зимового дизайну нігтів з фото.

Манікюр у зелених відтінках
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Манікюр у стилі мінімалізм
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Френч з сріблом
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Манікюр з блискітками
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"В'язаний" манікюр
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Манікюр у смарагдовому відтінку
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Матовий манікюр з малюнками
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Нюдовий манікюр з блискітками
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Манікюр у стилі нюд
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Манікюр з блискітками і стразами
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Французький манікюр зі сріблом
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Раніше OBOZREVATEL розповідав, який манікюр зробити на Новий, 2021 рік: оригінальні ідеї.

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Lady Краса

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