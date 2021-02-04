Модний манікюр 2021: найкращі ідеї. Фото

Популярний в 2021 році манікюр – абстрактні малюнки і геометричні фігури. Такий дизайн не тільки зробить нігті красивими, але і підкреслить індивідуальність.

Можна також поекспериментувати і спробувати варіанти з анімалістичні принтом. Або одночасно зробити матове і глянсове покриття, пише wona.

Популярний манікюр 2021. wona.com.ua

Популярний манікюр 2021. wona.com.ua

Популярний манікюр 2021. wona.com.ua

Популярний манікюр 2021. wona.com.ua

Популярний манікюр 2021. wona.com.ua

Також варто звернути увагу на комбінований дизайн манікюру, в якому поєднуються одразу кілька різних відтінків.

Популярний манікюр 2021. wona.com.ua

Популярний манікюр 2021. wona.com.ua

Популярний манікюр 2021. wona.com.ua

Популярний манікюр 2021. wona.com.ua

Популярний манікюр 2021. wona.com.ua

Популярний манікюр 2021. wona.com.ua

Не втрачають своєї актуальності нюдові і пастельні кольори – такий манікюр створить ніжний і стриманий образ.

Популярний манікюр 2021.

Варіант перламутрового покриття зробить повсякденний образ більш жіночним, його можна поєднувати відразу з декількома іншими техніками.

Мінімалізм в манікюрі 2021 стане лідируючим трендом. Стримані і спокійні варіанти дизайну в цьому році будуть еталоном в нігтьової індустрії.

Крім того, можна спробувати так звані "розводи" на нігтях, поєднуючи їх з пастельними відтінками. Такий дизайн вийде ефектним і стриманим одночасно.

Популярний манікюр 2021. wona.com.ua

Популярний манікюр 2021. wona.com.ua

Популярний манікюр 2021. wona.com.ua

Популярний манікюр 2021. wona.com.ua

Популярний манікюр 2021. wona.com.ua

Популярний манікюр 2021. wona.com.ua

Популярний манікюр 2021. wona.com.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, який зимовий манікюр зробити на короткі нігті. У будь-який час року представниці жіночої статі повинні стежити за своїми руками. Якщо у вас короткі нігті, то в зимовий сезон можна навіть трохи покреативити і зробити незвичайний дизайн.