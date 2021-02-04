Модний манікюр 2021: найкращі ідеї. Фото

Популярний в 2021 році манікюр – абстрактні малюнки і геометричні фігури. Такий дизайн не тільки зробить нігті красивими, але і підкреслить індивідуальність.

Можна також поекспериментувати і спробувати варіанти з анімалістичні принтом. Або одночасно зробити матове і глянсове покриття, пише wona.

Також варто звернути увагу на комбінований дизайн манікюру, в якому поєднуються одразу кілька різних відтінків.

Не втрачають своєї актуальності нюдові і пастельні кольори – такий манікюр створить ніжний і стриманий образ.

Варіант перламутрового покриття зробить повсякденний образ більш жіночним, його можна поєднувати відразу з декількома іншими техніками.

Мінімалізм в манікюрі 2021 стане лідируючим трендом. Стримані і спокійні варіанти дизайну в цьому році будуть еталоном в нігтьової індустрії.

Крім того, можна спробувати так звані "розводи" на нігтях, поєднуючи їх з пастельними відтінками. Такий дизайн вийде ефектним і стриманим одночасно.

Раніше OBOZREVATEL писав, який зимовий манікюр зробити на короткі нігті. У будь-який час року представниці жіночої статі повинні стежити за своїми руками. Якщо у вас короткі нігті, то в зимовий сезон можна навіть трохи покреативити і зробити незвичайний дизайн.