Модний манікюр 2021: найкращі ідеї. Фото

Obozrevatel
Obozrevatel
Краса
7,1 т.
Цікаві ідеї манікюру 2021

Популярний в 2021 році манікюр – абстрактні малюнки і геометричні фігури. Такий дизайн не тільки зробить нігті красивими, але і підкреслить індивідуальність.

Можна також поекспериментувати і спробувати варіанти з анімалістичні принтом. Або одночасно зробити матове і глянсове покриття, пише wona.

Популярний манікюр 2021
Популярний манікюр 2021
Популярний манікюр 2021
Популярний манікюр 2021
Популярний манікюр 2021

Також варто звернути увагу на комбінований дизайн манікюру, в якому поєднуються одразу кілька різних відтінків.

Популярний манікюр 2021
Популярний манікюр 2021
Популярний манікюр 2021
Популярний манікюр 2021
Популярний манікюр 2021
Популярний манікюр 2021

Не втрачають своєї актуальності нюдові і пастельні кольори – такий манікюр створить ніжний і стриманий образ.

Популярний манікюр 2021.
Популярный маникюр 2021
Популярный маникюр 2021
Популярный маникюр 2021

Варіант перламутрового покриття зробить повсякденний образ більш жіночним, його можна поєднувати відразу з декількома іншими техніками.

Мінімалізм в манікюрі 2021 стане лідируючим трендом. Стримані і спокійні варіанти дизайну в цьому році будуть еталоном в нігтьової індустрії.

Крім того, можна спробувати так звані "розводи" на нігтях, поєднуючи їх з пастельними відтінками. Такий дизайн вийде ефектним і стриманим одночасно.

Популярний манікюр 2021
Популярний манікюр 2021
Популярний манікюр 2021
Популярний манікюр 2021
Популярний манікюр 2021
Популярний манікюр 2021.
Популярний манікюр 2021.

Раніше OBOZREVATEL писав, який зимовий манікюр зробити на короткі нігті. У будь-який час року представниці жіночої статі повинні стежити за своїми руками. Якщо у вас короткі нігті, то в зимовий сезон можна навіть трохи покреативити і зробити незвичайний дизайн.

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