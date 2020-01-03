Модні стрижки: топ-4 варіанти, які зроблять волосся гарнішим

На жаль, не у всіх від природи гарне волосся. Але ж це не проблема! Існує багато нових сучасних стрижок, які візуально перетворять ваше волосся та зроблять його більш красивим.

OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися про топ-4 стрижки, які зроблять вас богинею.

Каскад

Ця стрижка виглядає просто чудово особливо на тонкому волоссі, адже саме з нею вони виглядають пишнішими, густішими та красивішими. Головне, укладайте волосся на брашинг і не забувайте про об`єм біля коріння.

Фото: SM News

Фото: volosomanjaki.com

Фото: volosomanjaki.com

Драбинка біля обличчя

Ще один вдалий приклад стрижки — улюблена багатьма драбинка. Довжина волосся тут не має особливого значення, якщо правильно вистрижені пасма білля обличчя. Завдяки об'ємним кінцям, навіть пористе волосся виглядатиме більш доглянуто.

Фото: SM News

Фото: hair-moda.com

Фото: hair-moda.com

Піксі

Якщо не боїтеся коротких стрижок, то ультрамодна піксі відмінно підійде вам! Така зачіска легко укладається й підходить жінкам з тонким волоссям.

Фото: dlyarostavolos.com

Фото: dlyarostavolos.com

Фото: avrorra.com

Каре

Градуйоване об'ємне каре відмінно підходить для тонкого волосся, яке січеться, завдяки своїй частій та ретельній стрижці. Зазначимо: вона добре виглядає й на хвилястому волоссі, а не тільки на прямому.

Фото: glavred.info

Фото: glavred.info

Фото: glavred.info

Раніше OBOZREVATEL розповів про стрижки, які візуально роблять жінку старшою.

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