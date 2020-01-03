Модні стрижки: топ-4 варіанти, які зроблять волосся гарнішим

На жаль, не у всіх від природи гарне волосся. Але ж це не проблема! Існує багато нових сучасних стрижок, які візуально перетворять ваше волосся та зроблять його більш красивим.
OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися про топ-4 стрижки, які зроблять вас богинею.
Каскад
Ця стрижка виглядає просто чудово особливо на тонкому волоссі, адже саме з нею вони виглядають пишнішими, густішими та красивішими. Головне, укладайте волосся на брашинг і не забувайте про об`єм біля коріння.
Фото: SM News
Фото: volosomanjaki.com
Фото: volosomanjaki.com
Драбинка біля обличчя
Ще один вдалий приклад стрижки — улюблена багатьма драбинка. Довжина волосся тут не має особливого значення, якщо правильно вистрижені пасма білля обличчя. Завдяки об'ємним кінцям, навіть пористе волосся виглядатиме більш доглянуто.
Фото: SM News
Фото: hair-moda.com
Фото: hair-moda.com
Піксі
Якщо не боїтеся коротких стрижок, то ультрамодна піксі відмінно підійде вам! Така зачіска легко укладається й підходить жінкам з тонким волоссям.
Фото: dlyarostavolos.com
Фото: dlyarostavolos.com
Фото: avrorra.com
Каре
Градуйоване об'ємне каре відмінно підходить для тонкого волосся, яке січеться, завдяки своїй частій та ретельній стрижці. Зазначимо: вона добре виглядає й на хвилястому волоссі, а не тільки на прямому.
Фото: glavred.info
Фото: glavred.info
Фото: glavred.info
Раніше OBOZREVATEL розповів про стрижки, які візуально роблять жінку старшою.
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