Модні стрижки на зиму 2020-2021: топ-5 трендових варіантів

З настанням нового сезону всім хочеться змін – насамперед це стосується зовнішності. Зробити нову стрижку – один із найпростіших способів зміни іміджу.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL розповість, які жіночі стрижки будуть найактуальнішими взимку 2020-2021.

Боб-каре

Стрижка "боб-каре" є трендовою не тільки завдяки тому, що личить майже всім типам обличчя, а й також вона практична. Крім того, така зачіска додасть шевелюрі об`єму і текстури.

pinterest.com

pinterest.com

Стрижка з чубчиком-"шторками"

В тренді – довгі й середньої довжини стрижки з чубчиком, укладеним симетрично по обидва боки лоба. Візуально це трохи нагадує шторки, саме тому чубчик і отримав свою назву.

krasotka.cc

liza.ru

Пікс або гарсон

Власницям короткого волосся варто вибирати з варіантів пікс або гарсон. Недбало укладене коротке волосся – тренд цієї зими, який ідеально підійде тим, хто любить зручність і практичність.

pinterest.com

ladyline.me

Сучасна "Рейчел"

Стрижка головної героїні культового серіалу "Друзі" повертається в моду взимку 2020-2021. Зачіска є не тільки знаменитою, а й підходить усім жінкам, які прагнуть елегантно оновити свій образ.

pinterest.com

pinterest.com

Махорка

Так називали популярну стрижку у 70-х, головною особливістю якої є нашарування. Зачіску можна доповнити чубчиком. Вона буде вдалим варіантом для всіх типів волосся і різної довжини, а також підкреслить риси вашого обличчя.

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти розповіли, які черевики будуть модними взимку 2020-2021.