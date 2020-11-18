Модні стрижки на зиму 2020-2021: топ-5 трендових варіантів
З настанням нового сезону всім хочеться змін – насамперед це стосується зовнішності. Зробити нову стрижку – один із найпростіших способів зміни іміджу.
У зв'язку з цим OBOZREVATEL розповість, які жіночі стрижки будуть найактуальнішими взимку 2020-2021.
Боб-каре
Стрижка "боб-каре" є трендовою не тільки завдяки тому, що личить майже всім типам обличчя, а й також вона практична. Крім того, така зачіска додасть шевелюрі об`єму і текстури.
Стрижка з чубчиком-"шторками"
В тренді – довгі й середньої довжини стрижки з чубчиком, укладеним симетрично по обидва боки лоба. Візуально це трохи нагадує шторки, саме тому чубчик і отримав свою назву.
Пікс або гарсон
Власницям короткого волосся варто вибирати з варіантів пікс або гарсон. Недбало укладене коротке волосся – тренд цієї зими, який ідеально підійде тим, хто любить зручність і практичність.
Сучасна "Рейчел"
Стрижка головної героїні культового серіалу "Друзі" повертається в моду взимку 2020-2021. Зачіска є не тільки знаменитою, а й підходить усім жінкам, які прагнуть елегантно оновити свій образ.
Махорка
Так називали популярну стрижку у 70-х, головною особливістю якої є нашарування. Зачіску можна доповнити чубчиком. Вона буде вдалим варіантом для всіх типів волосся і різної довжини, а також підкреслить риси вашого обличчя.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти розповіли, які черевики будуть модними взимку 2020-2021.