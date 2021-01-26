Модні стрижки 2021: топ-5 варіантів для різної довжини волосся

Стильна зачіска може перетворити образ, а також поставити акцент на деяких деталях. Саме тому важливо знати, що буде в тренді e 2021 році.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL розповість про 5 найпопулярніших стрижок цього року на будь-яку довжину волосся (щоб переглянути фото, доскрольте новину до кінця).

Мікс маллета і шеггі

Безумовний хіт минулого року – маллет у 2021 році модні стилісти "схрестили" з шеггі – злегка кудлатою стрижкою, яка поєднує в собі драбинку та рвані пасма. Такий варіант візуально збільшує об'єм волосся і легко вкладається.

Мікс маллета і шеггі krasotka.cc

Мікс Маллет і Шеггі pinterest.com

Асиметричний боб

Ця стрижка не втрачає своєї актуальності вже який сезон. Універсальний варіант, який завжди буде мати гарний вигляд, незалежно від того, пряме волосся або кучеряве.

Асиметричний боб ladyline.me

Асиметричний боб pinterest.com

Французький чубчик-шторка

Таку чубок – вкорочений по центру і довгий з боків можна укладати безліччю різних варіантів, створюючи цікаві образи без відвідування стиліста. А підходить вона практично до будь-якого типу зовнішності.

Французький чубчик-шторка pinterest.com

Французький чубчик-шторка pinterest.com

Довге волосся з рівним зрізом

Така стрижка пасує абсолютно всім та візуально робить обличчя більш струнким. Так що з нею ви точно не прогадаєте. Цей модний варіант недавно продемонстрували Белла Хадід, Кім Кардаш`ян та інші голлівудські красуні.

Довге волосся з рівним зрізом pinterest.com

Довге волосся з рівним зрізом pinterest.com

Недбалий піксі

Піксі – відома стрижка, яка перетворює і молодить. У 2021 році стилісти запропонували нову варіацію хіта – недбалий стиль з пасмами різної довжини, спрямованими в різні боки.

Недбалий піксі novafashion.ru

Недбалий піксі pinterest.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярний перукар Бред Мондо назвав головну помилку при митті голови.