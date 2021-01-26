Модні стрижки 2021: топ-5 варіантів для різної довжини волосся

Стильна зачіска може перетворити образ, а також поставити акцент на деяких деталях. Саме тому важливо знати, що буде в тренді e 2021 році.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL розповість про 5 найпопулярніших стрижок цього року на будь-яку довжину волосся (щоб переглянути фото, доскрольте новину до кінця).

Безумовний хіт минулого року – маллет у 2021 році модні стилісти "схрестили" з шеггі – злегка кудлатою стрижкою, яка поєднує в собі драбинку та рвані пасма. Такий варіант візуально збільшує об'єм волосся і легко вкладається.

Ця стрижка не втрачає своєї актуальності вже який сезон. Універсальний варіант, який завжди буде мати гарний вигляд, незалежно від того, пряме волосся або кучеряве.

Таку чубок – вкорочений по центру і довгий з боків можна укладати безліччю різних варіантів, створюючи цікаві образи без відвідування стиліста. А підходить вона практично до будь-якого типу зовнішності.

Така стрижка пасує абсолютно всім та візуально робить обличчя більш струнким. Так що з нею ви точно не прогадаєте. Цей модний варіант недавно продемонстрували Белла Хадід, Кім Кардаш`ян та інші голлівудські красуні.

Піксі – відома стрижка, яка перетворює і молодить. У 2021 році стилісти запропонували нову варіацію хіта – недбалий стиль з пасмами різної довжини, спрямованими в різні боки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярний перукар Бред Мондо назвав головну помилку при митті голови.