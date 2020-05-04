Модні правила, яких необхідно дотримуватися: названий топ-7
Новий сезон диктує свої модні правила. Так, в 2020 році на піку популярності знову будуть міні і прозорі блузи, а також маскулінні брючні костюми і верхній одяг з кольорової шкіри.
7 нових модних правил, яких дотримуються найстильніші дівчата в світі фешн публікує Cosmopolitan.
Шкіра – це не вульгарно
Шкіра перестала асоціюватися у нас тільки з плащами в стилі "Матриці" і легінсами. У 2020-му робиться ставка на ідеально скроєні плаття з кольорової шкіри, міні-спідниці, штани та стильні сорочки.
Жакет можна носити замість сукні
Цієї весни сміливо робіть ставку на оверсайз-жакет а-ля з чоловічого плеча або приталений подовжений піджак і носіть його, як сукню.
Верхній одяг не повинен бути нудним
Вибирайте замість чорної шкірянки яскраво-жовту дуту куртку, плащ кольору карамелі або такий повітряний тренч, декорований рожевим тюлем від Simone Rocha, як у Алекси Чанг.
Бежевий – новий чорний
Цей колір офіційно найпопулярніший протягом усього 2019 і точно не здає позицій в 2020. Такий спокійний і базовий відтінок відмінно поєднується з чимось завгодно.
Стильний жакет може врятувати будь-який образ
У цьому модному сезоні жодна дівчина не може обійтися без стильного, ідеально скроєного жакета. Він миттєво перетворить будь-який лук в елегантний і додасть стилю.
Яскраві і несподівані поєднання відтінків – найкращі
У цьому модному сезоні гості Тижнів мод дивують несподіваними барвами у своїх луках: трендовий неон може так відмінно доповнювати беж, а кислотно-зелений гармонійно поєднуватися з яскраво-синім.
Білі штани так само універсальні, як і джинси
Бежевий – новий чорний, а широкі світлі брюки – це нові джинси. Вони підходять і для casual, і для ділових образів, поєднуються з чим завгодно і в них комфортно.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти назвали головні кольори літа 2020, які будуть носити всі модниці в наступному сезоні.