Модні чубчики 2020: названо 5 трендових варіантів
Якщо ви маєте намір поекспериментувати зі своєю зачіскою, то чубчик – це те, що вам необхідно.
Про те, які види чубчика будуть наймодніші у 2020 році – розповість OBOZREVATEL.
Чубчик на дві сторони
Улюблений варіант чубчика зірок та красунь усього світу став ультрамодним у 2020 році. Зазначимо, що він додасть обличчю особливої витонченості та водночас зробить образ модним та стильним.
Короткий чубчик
Це один з найбільш екстравагантних та сміливих типів чубчика для модниць на 2020 рік. Зазначимо, що короткий чубчик відмінно підійде стрижкам середньої довжини та каре.
Косий чубчик
Такий чубчик просто створений для густого волосся. Він додасть об`єму та створить ніжний і чарівний образ. До того ж, його зручно укладати за допомогою стайлера.
Довгий чубчик
Ще один тренд 2020 року – довгий чубчик. Він відмінно підійде дівчатам з середнім та довгим волоссям. А також додасть образу жіночності та допоможе пом'якшити занадто незграбні риси обличчя.
Рваний чубчик
Підкреслити стрижку боб та додати яскравий акцент нудній зачісці допоможе рваний чубчик. Він може бути коротким, довгим, косим або з проділом посередині – вирішувати тільки вам.
Раніше OBOZREVATEL зробив добірку з найстильніших коротких стрижок на 2020 рік.