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9 грудня • оновлено в 13:19
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Модне фарбування волосся на зиму 2020: названо топ-5 трендів

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Фарбування волосся вже давно увійшло в моду. Цією процедурою користуються багато дівчат, які хочуть змінити свій зовнішній вигляд.

OBOZREVATEL пропонує докладніше дізнатися, яке фарбування буде модним взимку 2020.

Червоне дерево

Колір червоного дерева став одним із найпопулярніших відтінків для фарбування волосся взимку 2020. Загалом, він має по-справжньому ефектний вигляд і пасу практично кожній представниці прекрасної статі.

Модне фарбування волосся на зиму 2020: названо топ-5 трендів

Фото: y-jenchina.ru

Модне фарбування волосся на зиму 2020: названо топ-5 трендів

Фото: formulakrasoty.com

Модне фарбування волосся на зиму 2020: названо топ-5 трендів

Фото: y-jenchina.ru

Попелястий

Попелястий відтінок не покидає перші позиції ось уже кілька сезонів поспіль. Зазначимо, що популярні техніки, наприклад, омбре, дозволять зробити ще більш креативне фарбування.

Модне фарбування волосся на зиму 2020: названо топ-5 трендів

Фото: beauty.ua

Модне фарбування волосся на зиму 2020: названо топ-5 трендів

Фото: beauty.ua

Модне фарбування волосся на зиму 2020: названо топ-5 трендів

Фото: beauty.ua

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Карамельний

Карамельні відтінки були популярні в сезоні, що минає, але в новому вони теж не здають позиції. Вони мають чудовий вигляд на волоссі різної довжини й у зачісках.

Модне фарбування волосся на зиму 2020: названо топ-5 трендів

Фото: hair-moda.com

Модне фарбування волосся на зиму 2020: названо топ-5 трендів

Фото: beauty.ua

Модне фарбування волосся на зиму 2020: названо топ-5 трендів

Фото: flakonn.com

Шоколадний

У 2020 році з моди виходить суто чорний колір волосся, а ось з легким відтінком шоколаду – саме те, що буде особливо стильним цієї зими. Крім того, шоколадний колір має дуже ефектний вигляд і робить погляд виразнішим.

Модне фарбування волосся на зиму 2020: названо топ-5 трендів

Фото: flakonn.com

Модне фарбування волосся на зиму 2020: названо топ-5 трендів

Фото: flakonn.com

Модне фарбування волосся на зиму 2020: названо топ-5 трендів

Фото: flakonn.com

Мідний

Також до переліку актуальних кольорів зими 2020 знову потрапив рудий. Показово, що це стосується як бронзових відтінків, так і холодного рудого тону, який матиме чудовий вигляд на волоссі середньої довжини.

Модне фарбування волосся на зиму 2020: названо топ-5 трендів

Фото: streetstyleinspo.com

Модне фарбування волосся на зиму 2020: названо топ-5 трендів

Фото: i.pinimg.com

Модне фарбування волосся на зиму 2020: названо топ-5 трендів

Фото: lady.tochka.net

Раніше OBOZREVATEL зібрав добірку з топ-5 найкращих зачісок на зиму 2019-2020.

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Автор
Крістіна Долматова
Тег
Мода
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