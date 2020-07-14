Модне фарбування волосся на літо 2020: названо 4 тренди

Літо – відмінний час для б'юті-експериментів. Якщо давно планували змінити свій зовнішній вигляд і перефарбувати волосся, досить відтягувати.

OBOZREVATEL пропонує докладніше дізнатися, яке фарбування буде модним влітку 2020.

Полуничний блонд

Для сміливих дівчат, які люблять експерименти, стилісти рекомендують випробувати модний відтінок волосся на літо – полуничний блонд. Ніжний відтінок троянди або рожево-рудий перелив будуть прекрасно виглядати в жарку пору року.

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Вугільно-чорний

Чорний колір надає волоссю візуальної густоти та ефектно виглядає на будь-якій довжині. Влітку 2020 року слід вибрати чистий і глибокий відтінок без фіолетових або темно-червоних відливів.

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Відтінок крем-сода

Цей відтінок став справжнім хітом літа 2020. Колір волосся крем-сода це поєднання світло-русявого волосся з золотистим відливом. Такий відтінок ідеально підійде всім дівчатам і підкреслить будь-який тон шкіри.

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Червоне дерево

Колір червоного дерева став одним із найпопулярніших відтінків для фарбування волосся літом 2020. Загалом, він має по-справжньому ефектний вигляд і пасує практично кожній представниці прекрасної статі.

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