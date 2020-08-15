Модель з чорною монобровою нарвалася на критику через фото в білизні

Ольга Веркалець Краса 09:50, 15.08.2020

Греко-кіпрська модель Софія Хаджіпантелі, яка прославилася густою і чорною монобровою, знялася в рекламі люксового бренду білизни Agent Provocateur.

Фотографію 23-річної дівчини опублікували на сторінці компанії в Instagram. На ній вона, одягнена в мереживний комплект Karmen і чорні панчохи, позує в кріслі оливкового кольору (знімок дивіться нижче).

"Прийшов твій час, насолоджуйся своїм тілом", – написали в публікації.

Софія Хаджіпантелі знялася в рекламі білизни
Instagram @agentprovocateur

Проте не всім користувачам сподобався знімок моделі. Деякі відзначили, що через моноброву Хаджіпантелі люди не захочуть купляти білизну.

"Ще один найдурніший тренд – "будь собою". Ця реклама не працює. Дівчина просто неприваблива – ось і все", "Брови просто огидні", "Чому в цієї леді на обличчі дві мертві гусениці?" – написали в коментарях.

Користувачам соцмережі не сподобалася модель
Скриншот коментарів
Хаджіпантелі розкритикували через її моноброву
Скриншот коментарів
Модель з монобровою розкритикували через зовнішній вигляд
Скриншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23-річна американська модель Кайлі Дженнер поділилася з шанувальниками пікантним знімком. Автором світлини стала українська фешн-фотографиня Саша Самсонова.

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Lady Краса

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