Модель з чорною монобровою нарвалася на критику через фото в білизні

Модель Софія Хаджіпантелі.
Греко-кіпрська модель Софія Хаджіпантелі, яка прославилася густою і чорною монобровою, знялася в рекламі люксового бренду білизни Agent Provocateur.
Фотографію 23-річної дівчини опублікували на сторінці компанії в Instagram. На ній вона, одягнена в мереживний комплект Karmen і чорні панчохи, позує в кріслі оливкового кольору (знімок дивіться нижче).
"Прийшов твій час, насолоджуйся своїм тілом", – написали в публікації.
Софія Хаджіпантелі знялася в рекламі білизни Instagram @agentprovocateur
Проте не всім користувачам сподобався знімок моделі. Деякі відзначили, що через моноброву Хаджіпантелі люди не захочуть купляти білизну.
"Ще один найдурніший тренд – "будь собою". Ця реклама не працює. Дівчина просто неприваблива – ось і все", "Брови просто огидні", "Чому в цієї леді на обличчі дві мертві гусениці?" – написали в коментарях.
Користувачам соцмережі не сподобалася модель Скриншот коментарів
Хаджіпантелі розкритикували через її моноброву Скриншот коментарів
Модель з монобровою розкритикували через зовнішній вигляд Скриншот коментарів
Як повідомляв OBOZREVATEL, 23-річна американська модель Кайлі Дженнер поділилася з шанувальниками пікантним знімком. Автором світлини стала українська фешн-фотографиня Саша Самсонова.
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