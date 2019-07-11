Модель, яку обікрала Лобода: хто вона і найгарячіші фото

Модель і фотограф, оголене фото якої використовувала співачка Світлана Лобода в своєму акаунті без дозволу, є автором популярного Instagram-щоденника Nude Yoga Girl.

Справжнього імені зірки ніхто не знає, так як дівчина вважає за краще анонімність, що не заважає їй зводити з розуму тисячі підписників по всьому світу. OBOZREVATEL підібрав найгарячіші фото моделі, а також з'ясував, що відомо про неї.

Як не дивно, інформації про молоду блогерку в мережі практично немає. Кілька років тому вона буквально підкорила мережу новим і незвичним трендом – знімки асан, які виконуються абсолютно без одягу.

Instagram @ nude_yogagirl

Кожен кадр, який вона публікує в своєму акаунті, є витвором мистецтва. Дівчина прекрасно володіє власним тілом, з легкістю виконуючи просто неймовірні фігури руками і ногами. Кожне фото проходить ретельну обробку перед публікацією.

Instagram @ nude_yogagirl

Позує модель на тлі природи й води, при чому завжди є мінімалістичний пейзаж, який додає гармонії до образу. Що примітно, анонімна авторка Instagram-щоденника зуміла обійти правила Instagram, що забороняє публікацію занадто відвертих фото.

Instagram @ nude_yogagirl

Вона вміло використовує ракурси таким чином, щоб всі інтимні частини тіла були закриті. Не показує вона також і обличчя. Головний посил блогу моделі – прийняття свого тіла таким, яким воно є. Таким чином, дівчина намагається привертати увагу до бодіпозітіву.

Моделі близько 27 років. Також за деякими даними, у неї є бойфренд, який допомагає створювати всі ці образи. За її творчістю стежить 927 тисяч осіб.

Instagram @ nude_yogagirl

Instagram @ nude_yogagirl

Instagram @ nude_yogagirl

Instagram @ nude_yogagirl

Instagram @ nude_yogagirl

Instagram @ nude_yogagirl

Instagram @ nude_yogagirl

Instagram @ nude_yogagirl

Instagram @ nude_yogagirl

Instagram @ nude_yogagirl

Instagram @ nude_yogagirl

Instagram @ nude_yogagirl

Instagram @ nude_yogagirl

Instagram @ nude_yogagirl

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 липня Лобода розмістила один зі знімком моделі на своїй сторінці. В описі йшлося: "У Нижньому Новгороді я встану на сцені". Таким чином вона анонсувала концерт, який відбудеться 16 липня.

Згадок про те, що це не її персональний знімок, не було. Користувачі відразу помітили, що щось не так. Зокрема, багатьох збентежило, що не було видно обличчя. Модель Nude Yoga Girl оприлюднила саме цей знімок ще в травні 2019 року.

Пізніше Nude Yoga Girl опублікувала гнівний пост про те, що це порушення авторських прав. Також її обурило, що Лобода видаляла коментарі людей, які накинулися на неї з критикою за злодійство.

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