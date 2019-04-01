Модель-"копія" Кім Кардаш`ян захопила мережу спокусливим фото в бікіні

Британська пишнотіла модель Демі Роуз, яку прозвали в мережі "копією" американської супермоделі і телеведучої Кім Кардаш`ян, захопила шанувальників спокусливим знімком у бікіні.

Так, фото вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому модель позувала у білому купальнику, демонструючи апетитну фігуру і підкачану "п'яту точку".

Зазначимо, що шанувальники зірки прийшли в захват від її нової публікації. Вони засипали Демі компліментами.

"Як завжди, дуже гаряча", "Дуже красива", "Ефектно", — прокоментували люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модель Демі Роуз спантеличила фанатів пікантним відеороликом. На відео дівчина спокусливо пила з пляшки, що викликало у багатьох користувачів досить неоднозначні асоціації з еротичним підтекстом.

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