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Модель-"копія" Кім Кардаш`ян захопила мережу спокусливим фото в бікіні

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Британська пишнотіла модель Демі Роуз, яку прозвали в мережі "копією" американської супермоделі і телеведучої Кім Кардаш`ян, захопила шанувальників спокусливим знімком у бікіні.

Так, фото вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому модель позувала у білому купальнику, демонструючи апетитну фігуру і підкачану "п'яту точку".

Friday feels 💕

Публікація від Demi Rose (@demirosemawby)

Зазначимо, що шанувальники зірки прийшли в захват від її нової публікації. Вони засипали Демі компліментами.

"Як завжди, дуже гаряча", "Дуже красива", "Ефектно", — прокоментували люди.

Модель-"копія" Кім Кардаш`ян захопила мережу спокусливим фото в бікіні
Модель-"копія" Кім Кардаш`ян захопила мережу спокусливим фото в бікіні
Модель-"копія" Кім Кардаш`ян захопила мережу спокусливим фото в бікіні
Модель-"копія" Кім Кардаш`ян захопила мережу спокусливим фото в бікіні

24 in 15 days! Aries season ♈️✨

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

Golden hour @dannydesantos

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

Baewatch by @ger.arte

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

Skrtttt skrt 📸 @gavinglave

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

Sweet tooth 🍓🍒🍌

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модель Демі Роуз спантеличила фанатів пікантним відеороликом. На відео дівчина спокусливо пила з пляшки, що викликало у багатьох користувачів досить неоднозначні асоціації з еротичним підтекстом.

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