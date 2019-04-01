Модель-"копія" Кім Кардаш`ян захопила мережу спокусливим фото в бікіні

Британська пишнотіла модель Демі Роуз, яку прозвали в мережі "копією" американської супермоделі і телеведучої Кім Кардаш`ян, захопила шанувальників спокусливим знімком у бікіні.
Так, фото вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому модель позувала у білому купальнику, демонструючи апетитну фігуру і підкачану "п'яту точку".
Зазначимо, що шанувальники зірки прийшли в захват від її нової публікації. Вони засипали Демі компліментами.
"Як завжди, дуже гаряча", "Дуже красива", "Ефектно", — прокоментували люди.
24 today! 🎉🎈I feel so happy, grateful to be here and blessed to have what I have. My friends, the love that’s in my life and the support I have got given from you all along my years. I’m ready to take on another year and what it may bring. Thank you for all your birthday wishes! Love you guys. 🥰
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модель Демі Роуз спантеличила фанатів пікантним відеороликом. На відео дівчина спокусливо пила з пляшки, що викликало у багатьох користувачів досить неоднозначні асоціації з еротичним підтекстом.
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