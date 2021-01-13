Місячний календар здоров’я на тиждень: названо найкращі дати для голодування та занять спортом

Розпочинати будь-яку дієту, займатися фізичними вправами, косметичними процедурами чи просто очищатися від зайвого найкраще за місячним календарем – тоді всі дії будуть більш ефективними.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL дала місячний календар здоров’я на тиждень із 11 до 17 січня. За її словами, влаштовувати харчові паузи найкраще 13 січня, водні процедури, масажі та спа – 14 січня, а дихальні вправи – 17 січня.

13 січня

У перший місячний день, коли активна вся система кровообігу, а ще шкіра, суглоби та кістки, добре провести одноденне голодування для того, щоб очиститися від зайвого, а ще саме цього дня найкраще кинути шкідливі звички, такі як зловживання солодким чи будь-якими стимуляторами.

14 січня

Третій місячний день сприятливий для великих фізичних навантажень і водних процедур, такі як ванни та різні обгортання, масажі, лазня, SPA-процедури. Сьогодні активно працює видільна система, ноги, судини, тому можна дещо навантажити ноги й походити більше, ніж зазвичай.

16 січня

Сьогодні варто уникати різних стимулювальних речовин на зразок алкоголю, кави та різних ліків, не голодувати, а просто обмежити зайве. Найкраще дозволити собі різні водні процедури, відвідати лазню чи басейн, прийняти тонізуючі ванни.

17 січня

Сприятливий час для дихальних вправ, ароматерапії та різних косметологічних процедур для омолодження й відновлення сил. Можна робити різні масажі, чистки, стимуляції.

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