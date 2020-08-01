Місячний календар стрижок на серпень 2020: щасливі дні

Анна Паскевич, Аліна Мельник Краса 08:00, 1.08.2020

На думку астрологів, від того, якого дня за місячним календарем було зроблено стрижку, багато в чому залежать здоров'я та ріст волосся.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які дні в серпні 2020 року є найбільш сприятливими для стрижки.

Фази Місяця в серпні 2020 року

  • Повний місяць – 3 серпня 2020 року.

  • Молодик – 19 серпня 2020 року.

  • Зростаючий Місяць – 1-2 серпня; 20-31 серпня 2020 року.

  • Спадаючий Місяць – 4-18 серпня 2020 року.

Сприятливі дні для стрижки, серпень 2020 року

1, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 31 серпня.

Сприятливі дні для фарбування волосся, серпень 2020 року

2, 3, 6, 9, 13, 14, 17, 20, 21, 26, 28 серпня.

Сприятливі дні для манікюру і педикюру, серпень 2020 року

1, 4, 8, 9, 11, 14-16, 20, 22, 25-30 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо наймоднішу стрижку літа 2020 року.

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Lady Краса

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