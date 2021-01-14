Місячний календар стрижок на лютий 2021: сприятливі і несприятливі дні

Місячний календар на лютий 2021 року допоможе вибрати найбільш сприятливу дату для стрижки.

Так, астрологи вважають, що від цього залежать здоров'я та краса волосся. Коли в останній місяць зими похід до перукаря є найбільш вдалим, а коли від зміни зачіски краще відмовитися, розповідає OBOZREVATEL.

Фази Місяця в лютому 2021 року

Повний місяць – 27 лютого

Молодик – 11 лютого

Зростаючий Місяць – 12-26 лютого

Спадаючий Місяць – 1-10 лютого, 28 лютого

Сприятливі дні для стрижки в лютому 2021 року

Згідно з місячним календарем на лютий 2021 року, найбільш сприятливими датами для стрижки є 1, 2, 3, 8, 12, 13, 15, 20, 21, 24 і 28 лютого.

Несприятливі дні для стрижки в лютому 2021 року

У дні 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 26 і 27 лютого астрологи стригтися не рекомендують.

Сприятливі дні для фарбування волосся в лютому 2021 року

Найбільш сприятливими днями для зміни кольору волосся є 8, 11, 12, 13, 22, 15, 19, 23 і 25 лютого.

Несприятливі дні для фарбування волосся в лютому 2021 року

Дні 1, 6, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26 і 27 лютого – несприятливі для фарбування волосся. При цьому 3 лютого сприятливе лише для фарбування в каштановий колір, 2-го – в світлі і руді кольори, а 7-го – для фарбування тільки природними барвниками.

Решта днів є нейтральними для стрижки та фарбування волосся.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про наймодніші стрижкки на зиму 2020-2021 років. Нова зачіска – один з найпростіших способів змінити імідж і стиль.