Місячний календар стрижок на липень 2020: сприятливі дні
Астрологи вважають, що від дати стрижки залежить краса волосся. фото: iab-diva.ru
На думку фахівців, здоров'я і краса волосся багато в чому залежать від дати стрижки. Так, наприклад, вважається, що волосся, пострижене в період зростаючого Місяця, відростає набагато швидше, ніж у період спадаючого.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які дні в липні 2020 року є найбільш сприятливими для стрижки.
Фази Місяця в липні 2020 року
1-4 липня – зростаючий Місяць;
5 липня – Повний місяць;
6-19 липня – спадаючий Місяць;
20 липня – Молодик;
21-31 липня – зростаючий Місяць.
Сприятливі дні для стрижки, липень 2020 року
1, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 24, 25-27, 29, 30 липня.
Сприятливі дні для фарбування волосся, липень 2020 року
5, 6, 10-12, 15-17, 19, 21-23, 26, 27, 29, 30 липня.
Сприятливі дні для манікюру й педикюру, липень 2020 року
1, 5, 6, 8, 10-14, 18, 19, 21-23, 25-28, 30 липня.
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