Місячний календар стрижок на липень 2020: сприятливі дні

На думку фахівців, здоров'я і краса волосся багато в чому залежать від дати стрижки. Так, наприклад, вважається, що волосся, пострижене в період зростаючого Місяця, відростає набагато швидше, ніж у період спадаючого.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які дні в липні 2020 року є найбільш сприятливими для стрижки.

Фази Місяця в липні 2020 року

1-4 липня – зростаючий Місяць;

5 липня – Повний місяць;

6-19 липня – спадаючий Місяць;

20 липня – Молодик;

21-31 липня – зростаючий Місяць.

Сприятливі дні для стрижки, липень 2020 року

1, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 24, 25-27, 29, 30 липня.

Сприятливі дні для фарбування волосся, липень 2020 року

5, 6, 10-12, 15-17, 19, 21-23, 26, 27, 29, 30 липня.

Сприятливі дні для манікюру й педикюру, липень 2020 року

1, 5, 6, 8, 10-14, 18, 19, 21-23, 25-28, 30 липня.

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