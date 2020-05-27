Місячний календар стрижок на червень 2020: сприятливі дні

На думку астрологів, те, наскільки вдалою буде ваша стрижка, залежить не лише від майстерності перукаря, а й від того, у який день вона зроблена за місячним календарем.
Так, вважається, що волосся, пострижене в сприятливі місячні дні, виглядає привабливішим, швидше росте і випромінює блиск та здоров'я. Тим, хто прагне цього, OBOZREVATEL пропонує місячний календар для стрижок на червень 2020 року.
Астрологи рекомендують робити стрижку за місячним календарем
Ілюстративне фото / Pixabay
Сприятливі дні для стрижки в червні 2020 року
1 червня 2020 – зростаючий Місяць. Невеликі зміни в зачісці принесуть удачу.
3-4 червня 2020 – зростаючий Місяць. Сприятливі дні для стрижки та фарбування волосся.
7-8 червня 2020 – спадаючий Місяць. Сприятливі дні для стрижки та фарбування волосся.
12 червня 2020 – спадаючий Місяць. Сприятливий день для стрижки та фарбування волосся.
16 червня 2020 – спадаючий Місяць. Сприятливий день для стрижки та фарбування волосся.
17, 18, 19 червня 2020 – спадаючий Місяць. Сприятливі дні для стрижки та фарбування волосся.
25, 26 27 червня 2020 – зростаючий Місяць. Сприятливі дні для стрижки та фарбування волосся.
28 червня 2020 – зростаючий Місяць. Дуже сприятливий день для стрижки та фарбування волосся.
Сприятливі дні для стрижки та фарбування волосся
Ілюстративне фото / Pixabay
Несприятливі дні для стрижки в червні 2020 року
2 червня 2020 – зростаючий Місяць. Несприятливий день для стрижки та фарбування волосся.
5 червня 2020 – повний місяць. Напівтіньове Місячне затемнення. Несприятливий день для стрижки та фарбування волосся.
6 червня 2020 – спадаючий Місяць. Несприятливий день для стрижки та фарбування волосся.
9-10 червня 2020 – спадаючий Місяць. Несприятливі дні для стрижки та фарбування волосся.
14, 15 червня 2020 – спадаючий Місяць. Несприятливі дні для стрижки та фарбування волосся.
20, 21, 22, 23 24 червня 2020 – несприятливі дні для стрижки та фарбування волосся. 21 червня – Молодик, кільцеве сонячне затемнення. З 22 червня – зростаючий Місяць.
29, 30 червня 2020 – зростаючий Місяць. Несприятливі дні для стрижки та фарбування волосся.
Нейтральні дні для стрижки волосся в червні 2020 року
11 червня 2020 – спадаючий Місяць. Нейтральний день для стрижки та фарбування волосся.
13 червня 2020 – спадаючий Місяць. Нейтральний день для стрижки та фарбування волосся.
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