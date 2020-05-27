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27 травня • оновлено в 11:41
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Місячний календар стрижок на червень 2020: сприятливі дні

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На думку астрологів, те, наскільки вдалою буде ваша стрижка, залежить не лише від майстерності перукаря, а й від того, у який день вона зроблена за місячним календарем.

Так, вважається, що волосся, пострижене в сприятливі місячні дні, виглядає привабливішим, швидше росте і випромінює блиск та здоров'я. Тим, хто прагне цього, OBOZREVATEL пропонує місячний календар для стрижок на червень 2020 року.

Астрологи рекомендують робити стрижку за місячним календарем

Астрологи рекомендують робити стрижку за місячним календарем

Ілюстративне фото / Pixabay

Сприятливі дні для стрижки в червні 2020 року

1 червня 2020 – зростаючий Місяць. Невеликі зміни в зачісці принесуть удачу.

3-4 червня 2020 – зростаючий Місяць. Сприятливі дні для стрижки та фарбування волосся.

7-8 червня 2020 – спадаючий Місяць. Сприятливі дні для стрижки та фарбування волосся.

12 червня 2020 – спадаючий Місяць. Сприятливий день для стрижки та фарбування волосся.

16 червня 2020 – спадаючий Місяць. Сприятливий день для стрижки та фарбування волосся.

17, 18, 19 червня 2020 – спадаючий Місяць. Сприятливі дні для стрижки та фарбування волосся.

25, 26 27 червня 2020 – зростаючий Місяць. Сприятливі дні для стрижки та фарбування волосся.

28 червня 2020 – зростаючий Місяць. Дуже сприятливий день для стрижки та фарбування волосся.

Сприятливі дні для стрижки та фарбування волосся

Сприятливі дні для стрижки та фарбування волосся

Ілюстративне фото / Pixabay

Несприятливі дні для стрижки в червні 2020 року

2 червня 2020 – зростаючий Місяць. Несприятливий день для стрижки та фарбування волосся.

5 червня 2020 – повний місяць. Напівтіньове Місячне затемнення. Несприятливий день для стрижки та фарбування волосся.

6 червня 2020 – спадаючий Місяць. Несприятливий день для стрижки та фарбування волосся.

9-10 червня 2020 – спадаючий Місяць. Несприятливі дні для стрижки та фарбування волосся.

14, 15 червня 2020 – спадаючий Місяць. Несприятливі дні для стрижки та фарбування волосся.

20, 21, 22, 23 24 червня 2020 – несприятливі дні для стрижки та фарбування волосся. 21 червня – Молодик, кільцеве сонячне затемнення. З 22 червня – зростаючий Місяць.

29, 30 червня 2020 – зростаючий Місяць. Несприятливі дні для стрижки та фарбування волосся.

Нейтральні дні для стрижки волосся в червні 2020 року

11 червня 2020 – спадаючий Місяць. Нейтральний день для стрижки та фарбування волосся.

13 червня 2020 – спадаючий Місяць. Нейтральний день для стрижки та фарбування волосся.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
новини України
Місце
Україна
Теги
стрижка календарь місячний календар Краса
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