Місячне затемнення 5 червня: як впливає на зовнішність і які процедури варто зробити

У п'ятницю, 5 червня 2020 року люди зможуть спостерігати напівтіньове місячне затемнення, що збігається з повнею.

Процес затемнення Місяця впливає на самопочуття людини, а також вважається, що в цей період посилюється ефект деяких б'юті-процедур. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, на які процедури по догляду за собою варто звернути увагу 5 червня.

Які косметичні процедури робити під час місячного затемнення

Як Місяць впливає на зовнішність

На думку астрологів, фази Місяця здатні впливати на фізіологічні і обмінні процеси в організмі людини. Найсуттєвіше це проявляється під час повні і місячного затемнення. Вважається, що зростання Місяця посилює циркуляцію рідини (лімфи, крові, міжклітинної рідини) в організмі, а в період його затемнення цей процес різко зупиняється, в зв'язку з чим виникає набряклість тканин і прояв целюліту. Відбувається потужне навантаження на всі системи регуляції в організмі.

Отже, в період місячного затемнення варто звернути увагу на процедури, які прискорюють циркуляцію і висновок рідини з організму. Вкрай небажано переїдати і вживати багато води і алкоголю. У той же час одноденне голодування допоможе організму очиститися і перебудуватися на ритм Місяця, що пішов на спад.

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Які процедури по догляду за обличчям і тілом варто здійснювати під час затемнення Місяця

У день затемнення корисними будуть будь-які лімфодренажні процедури, оскільки цим ви допомагаєте організму проганяти рідину. Також ефективними будуть будь-які очищають процедури – так як до повні зашлакованості організму збільшується, а момент місячного затемнення як не можна краще підходить для видалення шлаків.

Найкорисніші косметичні процедури в цей період:

різні види масажів, особливо лімфодренажні

очищуючі процедури, в тому числі парові ванночки або відвідування сауни

контрастний душ для тіла і контрастні ванночки для обличчя

процедури з льодом

процедури з косметичною глиною і морською сіллю

процедури з використанням ефірних олій, особливо з тими, які позитивно впливають на лімфодренаж: апельсина, лимона, базиліка, гвоздики, імбиру, лаванди, ялівцю.

Які процедури не можна робити під час затемнення Місяця

будь-які інвазивні процедури: вітамінні бомби, мезотерапія, уколи ботокса і перманентний макіяж

процедури, пов'язані з апаратною косметологією

хірургічні процедури

застосування гормональної або плацентарної косметики

процедури для живлення шкіри.

Як робити лімфодренажний масаж в домашніх умовах

лімфодренажний самомасаж Sovetclub.ru

Лімфодренажний самомасаж тіла виконується сухою щіткою з натуральної щетини. Краще робити процедуру перед душем або прийняттям ванни.

Масаж виконується круговими рухами знизу вгору, від периферії до центру – так рухається лімфа в нашому тілі.

Не варто розтирати шкіру щіткою: дотики повинні бути легкими і плавними, не спричиняти дискомфорту.

Починати масаж потрібно в зонах плечей, грудної клітини та живота, завершувати потрібно лімфодренажним самомасажем ніг, стоп і долонь.

Процедури по очищенню особи: як робити вдома

Самомасаж особи Cosmo.ru

Першочергово потрібно переконатися в тому, що у вас є всі необхідні для очищення засоби. Вони повинні підходити вашому типу шкіри. Власникам жирної шкіри варто уникати засобів з оліями, в той час як тим, у кого шкіра суха, не можна використовувати скраби з великими частками і спиртовмісні лосьйони.

При проведенні чистки обличчя в домашніх умовах потрібно дотримуватися двох базових правил:

всі маніпуляції для пілінгу обличчя треба проводити тільки на ретельно очищеній шкірі і ідеально вимитими руками, щоб не занести інфекцію

не можна проводити процедуру, якщо на шкірі є запалення, недозрілі прищики, ранки або інші помітні захворювання шкіри. Все це може привести до ще більшого запалення і дрібних шрамів.

Масажні лінії на обличчі Suemade

Омолоджуючий масаж обличчя в домашніх умовах

Точковий і тонізуючий масаж шкіри обличчя покращує кровообіг і живлення клітин. Самомасаж потрібно проводити щодня по масажних лініях.

Основні правила:

Кращий час для масажу – вечір. Самостійна процедура за 3-4 години до сну допоможе нормалізувати обмінні процеси і підготує шкіру до нічної регенерації.

Для першого разу вистачить 3-4 хвилин масажу, поступово цей час можна збільшити до 15-25 хвилин.

Робіть масаж регулярно. Щоденна процедура перед сном вже через пару тижнів дасть помітні результати.

Техніка масажу:

Окресліть пальцями контур брів і дійдіть до коренів волосся. Плавними рухами продовжуйте масажувати шкіру кілька хвилин.

Проведіть лінії від підборіддя до вух і від губ до середини вух.

Потім сковзайте від носа до скронь і від перенісся до кінців брів. Здійснюйте дотики повільними круговими рухами.

Помасажуйте обличчя енергійними рухами для викиду колагену, рухайтеся від центру до періферії.

Використовуйте подушечки пальців для погладжувань, щипків і ударів, а зап'ястя для натискань і постукувань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше астролог розповіла, на кого найбільше вплине затемнення 5 червня і чого варто побоюватися в найближчі дні. Читайте також про те, що не можна робити під час затемнення.