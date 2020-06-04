Місячне затемнення 5 червня: як впливає на зовнішність і які процедури варто зробити

У п'ятницю, 5 червня 2020 року люди зможуть спостерігати напівтіньове місячне затемнення, що збігається з повнею.
Процес затемнення Місяця впливає на самопочуття людини, а також вважається, що в цей період посилюється ефект деяких б'юті-процедур. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, на які процедури по догляду за собою варто звернути увагу 5 червня.
Які косметичні процедури робити під час місячного затемнення
Як Місяць впливає на зовнішність
На думку астрологів, фази Місяця здатні впливати на фізіологічні і обмінні процеси в організмі людини. Найсуттєвіше це проявляється під час повні і місячного затемнення. Вважається, що зростання Місяця посилює циркуляцію рідини (лімфи, крові, міжклітинної рідини) в організмі, а в період його затемнення цей процес різко зупиняється, в зв'язку з чим виникає набряклість тканин і прояв целюліту. Відбувається потужне навантаження на всі системи регуляції в організмі.
Отже, в період місячного затемнення варто звернути увагу на процедури, які прискорюють циркуляцію і висновок рідини з організму. Вкрай небажано переїдати і вживати багато води і алкоголю. У той же час одноденне голодування допоможе організму очиститися і перебудуватися на ритм Місяця, що пішов на спад.
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Які процедури по догляду за обличчям і тілом варто здійснювати під час затемнення Місяця
У день затемнення корисними будуть будь-які лімфодренажні процедури, оскільки цим ви допомагаєте організму проганяти рідину. Також ефективними будуть будь-які очищають процедури – так як до повні зашлакованості організму збільшується, а момент місячного затемнення як не можна краще підходить для видалення шлаків.
Найкорисніші косметичні процедури в цей період:
різні види масажів, особливо лімфодренажні
очищуючі процедури, в тому числі парові ванночки або відвідування сауни
контрастний душ для тіла і контрастні ванночки для обличчя
процедури з льодом
процедури з косметичною глиною і морською сіллю
процедури з використанням ефірних олій, особливо з тими, які позитивно впливають на лімфодренаж: апельсина, лимона, базиліка, гвоздики, імбиру, лаванди, ялівцю.
Які процедури не можна робити під час затемнення Місяця
будь-які інвазивні процедури: вітамінні бомби, мезотерапія, уколи ботокса і перманентний макіяж
процедури, пов'язані з апаратною косметологією
хірургічні процедури
застосування гормональної або плацентарної косметики
процедури для живлення шкіри.
Як робити лімфодренажний масаж в домашніх умовах
лімфодренажний самомасаж
Sovetclub.ru
Лімфодренажний самомасаж тіла виконується сухою щіткою з натуральної щетини. Краще робити процедуру перед душем або прийняттям ванни.
Масаж виконується круговими рухами знизу вгору, від периферії до центру – так рухається лімфа в нашому тілі.
Не варто розтирати шкіру щіткою: дотики повинні бути легкими і плавними, не спричиняти дискомфорту.
Починати масаж потрібно в зонах плечей, грудної клітини та живота, завершувати потрібно лімфодренажним самомасажем ніг, стоп і долонь.
Процедури по очищенню особи: як робити вдома
Самомасаж особи
Cosmo.ru
Першочергово потрібно переконатися в тому, що у вас є всі необхідні для очищення засоби. Вони повинні підходити вашому типу шкіри. Власникам жирної шкіри варто уникати засобів з оліями, в той час як тим, у кого шкіра суха, не можна використовувати скраби з великими частками і спиртовмісні лосьйони.
При проведенні чистки обличчя в домашніх умовах потрібно дотримуватися двох базових правил:
всі маніпуляції для пілінгу обличчя треба проводити тільки на ретельно очищеній шкірі і ідеально вимитими руками, щоб не занести інфекцію
не можна проводити процедуру, якщо на шкірі є запалення, недозрілі прищики, ранки або інші помітні захворювання шкіри. Все це може привести до ще більшого запалення і дрібних шрамів.
Масажні лінії на обличчі
Suemade
Омолоджуючий масаж обличчя в домашніх умовах
Точковий і тонізуючий масаж шкіри обличчя покращує кровообіг і живлення клітин. Самомасаж потрібно проводити щодня по масажних лініях.
Основні правила:
Кращий час для масажу – вечір. Самостійна процедура за 3-4 години до сну допоможе нормалізувати обмінні процеси і підготує шкіру до нічної регенерації.
Для першого разу вистачить 3-4 хвилин масажу, поступово цей час можна збільшити до 15-25 хвилин.
Робіть масаж регулярно. Щоденна процедура перед сном вже через пару тижнів дасть помітні результати.
Техніка масажу:
Окресліть пальцями контур брів і дійдіть до коренів волосся. Плавними рухами продовжуйте масажувати шкіру кілька хвилин.
Проведіть лінії від підборіддя до вух і від губ до середини вух.
Потім сковзайте від носа до скронь і від перенісся до кінців брів. Здійснюйте дотики повільними круговими рухами.
Помасажуйте обличчя енергійними рухами для викиду колагену, рухайтеся від центру до періферії.
Використовуйте подушечки пальців для погладжувань, щипків і ударів, а зап'ястя для натискань і постукувань.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше астролог розповіла, на кого найбільше вплине затемнення 5 червня і чого варто побоюватися в найближчі дні. Читайте також про те, що не можна робити під час затемнення.
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