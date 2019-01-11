МоваЯзык
Реєстрація
ШоуКияни

/Краса

''Міс Всесвіт'' виходить заміж за зірку спорту: фото

1.1тЧитати матеріал російською

Переможниця конкурсу краси "Міс Всесвіт-2017" із ПАР Демі-Лі Нель-Петерс заручилася зі своїм коханим, гравцем в американський футбол Тімом Тібоу.

Про заручини закохані повідомили на своїх сторінках в Instagram, опублікувавши знімки. "Спасибі, що сказала "так" і зробила мене найщасливішою людиною у світі. Ти — кохання усього мого життя", — написав Тім.

''Міс Всесвіт'' виходить заміж за зірку спорту: фото

Демі-Лі Нель-Петерс і Тім Тібоу

Фото: instagram/demileighnp

''Міс Всесвіт'' виходить заміж за зірку спорту: фото

Демі-Лі Нель-Петерс і Тім Тібоу

Фото: instagram/timtebow

Зі свого боку, дівчина написала, що не може дочекатися, коли зможе провести з коханим вічність.

''Міс Всесвіт'' виходить заміж за зірку спорту: фото

Демі-Лі Нель-Петерс і Тім Тібоу

Фото: instagram/timtebow

''Міс Всесвіт'' виходить заміж за зірку спорту: фото

Демі-Лі Нель-Петерс і Тім Тібоу

Фото: instagram/timtebow

Новини
У конкурсі ''Міс Всесвіт'' взяв участь трансгендер: опубліковані фото і відео

Зазначимо, що 31-річний футболіст і 23-річна красуня почали зустрічатися влітку 2018 року. А в грудні молоді люди вже познайомилися із батьками одне одного.

''Міс Всесвіт'' виходить заміж за зірку спорту: фото

Демі-Лі Нель-Петерс і Тім Тібоу

Фото: instagram/timtebow

''Міс Всесвіт'' виходить заміж за зірку спорту: фото

Демі-Лі Нель-Петерс і Тім Тібоу

Фото: instagram/demileighnp

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт і телеведуча каналу "1+1" Леся Матвєєва знову зібралася заміж. Її обранцем став ресторатор Валерій Созановський.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги