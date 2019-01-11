''Міс Всесвіт'' виходить заміж за зірку спорту: фото

Переможниця конкурсу краси "Міс Всесвіт-2017" із ПАР Демі-Лі Нель-Петерс заручилася зі своїм коханим, гравцем в американський футбол Тімом Тібоу.

Про заручини закохані повідомили на своїх сторінках в Instagram, опублікувавши знімки. "Спасибі, що сказала "так" і зробила мене найщасливішою людиною у світі. Ти — кохання усього мого життя", — написав Тім.

Демі-Лі Нель-Петерс і Тім Тібоу Фото: instagram/demileighnp

Демі-Лі Нель-Петерс і Тім Тібоу Фото: instagram/timtebow

Зі свого боку, дівчина написала, що не може дочекатися, коли зможе провести з коханим вічність.

Демі-Лі Нель-Петерс і Тім Тібоу Фото: instagram/timtebow

Демі-Лі Нель-Петерс і Тім Тібоу Фото: instagram/timtebow

Зазначимо, що 31-річний футболіст і 23-річна красуня почали зустрічатися влітку 2018 року. А в грудні молоді люди вже познайомилися із батьками одне одного.

Демі-Лі Нель-Петерс і Тім Тібоу Фото: instagram/timtebow

Демі-Лі Нель-Петерс і Тім Тібоу Фото: instagram/demileighnp

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