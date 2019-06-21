"Міс-Всесвіт" блиснула грудьми в непомітному купальнику: пікантні фото

Відома американська модель, володарка титулу "Міс Всесвіт-2012" Олівія Калпо знялася у пікантній фотосесії для журналу Sports Illustrated.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімки, на яких позує в "голому" купальнику-сітці, який складно одразу роздивитися.

Олівія Калпо Instagram @ oliviaculpo

Під час фотосесії модель змінила одразу кілька образів, які чітко підкреслювали пишний бюст і підтягнуте тіло. Деякі купальники були настільки відвертими, що груди можна розглянути у всіх подробицях.

Олівія Калпо Instagram @ oliviaculpo

Що примітно, в коментарях незадоволених шанувальників не було, і ніхто не написав, що це вульгарно та аморально. Навпаки, її називали суперзіркою і масово висловлювали захоплення красунею.

Олівія Калпо для Sports Illustrated Instagram @ oliviaculpo

Мокра Олівія Калпо Instagram @ oliviaculpo

Калпо Instagram @ oliviaculpo

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Калпо увійшла до списоку найсексуальніших жінок світу за версією журналу MAXIM. Вона очолила рейтинг.

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