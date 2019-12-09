Міс Всесвіт-2019: як виступила українка Анастасія Субота

Українська модель Анастасія Субота зайняла ... місце на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2019".

Модний захід відбувся в ніч на 8 грудня в залі Tyler Perry Studios, в штаті Джорджія, Атланта, де українка гідно представила свою країну.

Анастасія Субота instagram / awwsaturday

26-річна Субота – мешканка Запоріжжя, яка стала переможницею національного конкурсу "Міс Україна Всесвіт – 2019".

Незадовго до конкурсу Анастасія показала національний костюм. Символом цього року став зелений колір.

Анастасія Субота – національний костюм для конкурсу instagram / awwsaturday

"Ідея костюму – показати Україну такою, якою її бачить птах з висоти свого польоту. Такою, якою ми її любимо і знаємо: з її неповторними луками, родючою землею, лісами, ріками, унікальною флорою і фауною. В костюма теж є своя" зелена ідеологія", яка закликає всіх українців пам'ятати, що ми мусимо щодня міняти себе і свої звички, берегти природу, щоб наші нащадки могли побачити Україну такою ж прекрасною. Костюм важить 28 кг. Над виготовленням костюма ретельно працювала команда з 10 осыб протягом 2,5 місяців", – розповіла Анастасія.

Анастасія Субота – карта учасниці конкурсу "Міс Всесвіт-2019" instagram / awwsaturday

Для виготовлення вбрання було використано тисячі клаптиків тканини різних відтінків зеленого кольору. Його декорували нашивками з пір'я, паєтками та мереживом з ефектом 3D.

Анастасія Субота перед конкурсом "Міс Всесвіт 2019" instagram / awwsaturday

Що відомо про Анастасію

Анастасія Субота – веб-дизайнерка за фахом. Тим не менш, вона вже багато років працює моделлю, їздила до Китаю. Особисте життя українська красуня тримає в секреті. Відомо, що в неї є хлопець, але хто він і як виглядає, невідомо.

Колір волосся Анастасії – русявий. Перед конкурсом "Міс Україна Всесвіт", де вона здобула перемогу, дівчина перефарбувалася в рудий. У США в Насті живе мама, тому поїздка на міжнародний конкурс краси дала їй можливість зустрітися з найближчою родичкою.

Українка захоплюється футболом, про що іноді розповідає на своїй сторінці в Instagram, бажаючи збірній країни на матчах перемоги.

Анастасія Субота instagram / awwsaturday

Анастасія Субота та інші учасниці конкурсу "Міс Всесвіт 2019" instagram / awwsaturday

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чим займалася нова власниця корони "Міс Україна-Всесвіт-2019" Анастасія Субота до перемоги в конкурсі. Які ще українки боролися за цей титул із 2006 року, можна дізнатися за посиланням.

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