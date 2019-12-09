Міс Всесвіт-2019: хто став переможницею

Переможницею конкурсу краси "Міс Всесвіт-2019" стала представниця ПАР Зозібіна Тунзі.

Як повідомляє офіційний сайт конкурсу Miss Universe, дівчині вручили корону в ніч на 8 грудня в залі Tyler Perry Studios, у штаті Джорджія, Атланта.

Примітно, що в цьому році переможниці була вручена нова корона, виготовлена Mouawad.

Ведучим вечора вже традиційно став Стів Харві. А за корону боролися 79 красунь з усіх континентів.

Стів Харві bigmir.net

Україну на конкурсі представляла 26-річна жителька Запоріжжя, модель Анастасія Суббота, що стала переможницею національного конкурсу "Міс Україна Всесвіт – 2019". Вона не увійшла у топ-20.

Анастасія Субота Інстаграм

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що учасниці конкурсу "Міс Всесвіт-2019" показали свої фотографії без макіяжу і фотошопу.

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