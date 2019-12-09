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9 грудня • оновлено в 05:40
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Міс Всесвіт-2019: хто став переможницею

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Переможницею конкурсу краси "Міс Всесвіт-2019" стала представниця ПАР Зозібіна Тунзі.

Як повідомляє офіційний сайт конкурсу Miss Universe, дівчині вручили корону в ніч на 8 грудня в залі Tyler Perry Studios, у штаті Джорджія, Атланта.

Міс Всесвіт-2019: хто став переможницею
Міс Всесвіт-2019: хто став переможницею
Міс Всесвіт-2019: хто став переможницею
Міс Всесвіт-2019: хто став переможницею
Міс Всесвіт-2019: хто став переможницею
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Примітно, що в цьому році переможниці була вручена нова корона, виготовлена Mouawad.

Ведучим вечора вже традиційно став Стів Харві. А за корону боролися 79 красунь з усіх континентів.

Стів Харві

Стів Харві

bigmir.net

Україну на конкурсі представляла 26-річна жителька Запоріжжя, модель Анастасія Суббота, що стала переможницею національного конкурсу "Міс Україна Всесвіт – 2019". Вона не увійшла у топ-20.

Анастасія Субота

Анастасія Субота

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що учасниці конкурсу "Міс Всесвіт-2019" показали свої фотографії без макіяжу і фотошопу.

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Автор
Анна Міхно
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