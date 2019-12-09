Міс Всесвіт-2019: хто став переможницею

Переможницею конкурсу краси "Міс Всесвіт-2019" стала представниця ПАР Зозібіна Тунзі.
Як повідомляє офіційний сайт конкурсу Miss Universe, дівчині вручили корону в ніч на 8 грудня в залі Tyler Perry Studios, у штаті Джорджія, Атланта.
The new #MissUniverse2019 is... SOUTH AFRICA!!!! 🇿🇦 pic.twitter.com/gRW8vcuT3A— Miss Universe (@MissUniverse) 9 декабря 2019 г.
Примітно, що в цьому році переможниці була вручена нова корона, виготовлена Mouawad.
Ведучим вечора вже традиційно став Стів Харві. А за корону боролися 79 красунь з усіх континентів.
Стів Харві
bigmir.net
Україну на конкурсі представляла 26-річна жителька Запоріжжя, модель Анастасія Суббота, що стала переможницею національного конкурсу "Міс Україна Всесвіт – 2019". Вона не увійшла у топ-20.
Анастасія Субота
Інстаграм
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що учасниці конкурсу "Міс Всесвіт-2019" показали свої фотографії без макіяжу і фотошопу.
З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.