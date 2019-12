Міс Всесвіт-2019: хто став переможницею

Переможницею конкурсу краси "Міс Всесвіт-2019" стала представниця ПАР Зозібіна Тунзі.

Як повідомляє офіційний сайт конкурсу Miss Universe, дівчині вручили корону в ніч на 8 грудня в залі Tyler Perry Studios, у штаті Джорджія, Атланта.

The new #MissUniverse2019 is... SOUTH AFRICA!!!! 🇿🇦 pic.twitter.com/gRW8vcuT3A