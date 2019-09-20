"Міс Україна 2019" виявилася уродженкою Росії

Переможниця конкурсу краси "Міс Україна-2019" Маргарита Паша зізналася, що народилася в Росії.

Про це дівчина розповіла в інтерв'ю виданню "Сегодня". За словами Маргарити, вона не могла вибрати, де їй з'явиться на світ. Але зараз вона є громадянкою України.

Маргарита Паша Фото з Instagram

"Я з Харкова, з багатодітної сім'ї. Ми переїхали в це місто, коли мені було три роки. Так, я народилася в Росії, але є громадянкою України — у мене є паспорт. Я ж не могла вибрати, де народитися. В Україні я виросла, ходила в дитячий садок і здобувала освіту. Не розумію людей, які чіпляються за це", — сказала Паша.

Маргарита Паша Фото з Instagram

Маргарита Паша Фото з Instagram

Маргарита Паша Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачі мережі висловили своє невдоволення результатом конкурсу краси "Міс Україна-2019", переможницею якого стала Маргарита Паша.

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