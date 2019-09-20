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20 вересня • оновлено в 11:28
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"Міс Україна 2019" виявилася уродженкою Росії

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Переможниця конкурсу краси "Міс Україна-2019" Маргарита Паша зізналася, що народилася в Росії.

Про це дівчина розповіла в інтерв'ю виданню "Сегодня". За словами Маргарити, вона не могла вибрати, де їй з'явиться на світ. Але зараз вона є громадянкою України.

"Міс Україна 2019" виявилася уродженкою Росії

Маргарита Паша

Фото з Instagram

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"Я з Харкова, з багатодітної сім'ї. Ми переїхали в це місто, коли мені було три роки. Так, я народилася в Росії, але є громадянкою України — у мене є паспорт. Я ж не могла вибрати, де народитися. В Україні я виросла, ходила в дитячий садок і здобувала освіту. Не розумію людей, які чіпляються за це", сказала Паша.

"Міс Україна 2019" виявилася уродженкою Росії

Маргарита Паша

Фото з Instagram

"Міс Україна 2019" виявилася уродженкою Росії

Маргарита Паша

Фото з Instagram

"Міс Україна 2019" виявилася уродженкою Росії

Маргарита Паша

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачі мережі висловили своє невдоволення результатом конкурсу краси "Міс Україна-2019", переможницею якого стала Маргарита Паша.

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Особа
Маргарита Паша
Місце
Україна
Тег
Міс Україна
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Александрович Валера
Александрович Валера
Агент Кремля
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70rus xxx
70rus xxx
Валера, еще в состояние эмбриона завербовали.
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70rus xxx
70rus xxx
..."я не могла выбрать, где появится на свет)))Раз не могла,попросила бы мамку сделать аборт.
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Ничего у польского быд"ла своего нет, ни родины ни флага, ни гимна, ни языка, всё им придумали и с царского плеча пожаловали, на халяву)))
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