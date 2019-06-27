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"Міс Україна-2019": у Києві представили претенденток

1.1тЧитати матеріал російською

У Києві, 26 червня, пройшла офіційна презентація претенденток на участь у конкурсі краси "Міс Україна 2019".

Як повідомляє інформаційний партнер заходу "Деловая столица", на подіум вийшли 50 красунь з різних куточків країни (щоб подивитися оголошення учасниць, проскрольте до кінця сторінки).

Дефіле проходило в ресторанному комплексі Queen – офіційний партнер конкурсу. Після відбору у фіналі за корону боротимуться 25 українських красунь. Головний приз конкурсу продемонстрували на самому початку презентації. Цього року з ініціативи комітету вперше з 1991 року було проведено ексклюзивну реставрацію головної нагороди.

Корона

Корона

Прес-служба

Ведучим став Володимир Полуєв, більш відомий як телеведучий політичного ток-шоу "Пульс" на телеканалі "112".

Головною "родзинкою" стало оголошення учасниць, які по черзі виходили в чорних сукнях. За словами директора "Міс Україна" Вікторії Кіосе, цього року була безпрецедентна кількість заявок.

Претендентки "Міс Україна 2019"

Претендентки "Міс Україна 2019"

Прес-служба / "ДС"

Оголошення претендентів

Оголошення претендентів

Прес-служба / "ДС"

Відео: оголошення претенденток (скрольте в бік)

Скільки юної почервоніння в одному місці! 😻 Оголошено претендентки на # міссукраіна2019 # missukraine2019 # міссукраїна2019 Подивіться на ці довгі ноги, бебі-фейс і сліпучі фігури 👯♀️ # конкурскрасоти #missukraine А ви знаєте, кого запросила на фінал директор конкурсу @kioseviktoriya? Саму Меланію Трамп! #melaniatrump А чи приїде, скоро дізнаємося 😉 # красотаспасетмір #beautyqueen # комуневесту #ukrainiangirl #ukrainiangirls # моделі # красуні

Публікація від Alexia 💖 Алексія (@alexia_news)

Спасибо большое комітету @missukraine_official за те, що повірили в мене 🙈❤️ Вчора було дуже гарне захід у рамках презентації "TOP 50" претенденток на участь в головному конкурсі країни "Міс Україна". І я дуже щаслива, що потрапила в це чісло❤ ️В шапці профілю ви можете проголосувати за меня.Благодарю кожного, хто вже віддав або віддасть голос в мою пользу💋Ваша підтримка дуже важна.Отдельное спасибі @ zarina.ua за надані прикраси, а @ queen.kyiv за місце проведення! # missukraine2019 👑

Публікація від JULIA➰TKACH (@juliyatkach)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці травня організатори конкурсу "Міс Україна-2019" оприлюднили першу десятку претенденток у цьому році. 1 серпня Національний комітет оголосить 25 учасниць, обраних з усіх дівчат. Пізніше Кіосе офіційно запросила на фінал щорічного заходу першу леді США Меланію Трамп.

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Місце
Україна
Теги
Міс Українавидео
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