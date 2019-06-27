"Міс Україна-2019": у Києві представили претенденток

У Києві, 26 червня, пройшла офіційна презентація претенденток на участь у конкурсі краси "Міс Україна 2019".

Як повідомляє інформаційний партнер заходу "Деловая столица", на подіум вийшли 50 красунь з різних куточків країни (щоб подивитися оголошення учасниць, проскрольте до кінця сторінки).

Дефіле проходило в ресторанному комплексі Queen – офіційний партнер конкурсу. Після відбору у фіналі за корону боротимуться 25 українських красунь. Головний приз конкурсу продемонстрували на самому початку презентації. Цього року з ініціативи комітету вперше з 1991 року було проведено ексклюзивну реставрацію головної нагороди.

Корона Прес-служба

Ведучим став Володимир Полуєв, більш відомий як телеведучий політичного ток-шоу "Пульс" на телеканалі "112".

Головною "родзинкою" стало оголошення учасниць, які по черзі виходили в чорних сукнях. За словами директора "Міс Україна" Вікторії Кіосе, цього року була безпрецедентна кількість заявок.

Претендентки "Міс Україна 2019" Прес-служба / "ДС"

Оголошення претендентів Прес-служба / "ДС"

Відео: оголошення претенденток (скрольте в бік)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці травня організатори конкурсу "Міс Україна-2019" оприлюднили першу десятку претенденток у цьому році. 1 серпня Національний комітет оголосить 25 учасниць, обраних з усіх дівчат. Пізніше Кіосе офіційно запросила на фінал щорічного заходу першу леді США Меланію Трамп.

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