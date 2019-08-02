"Міс Україна-2019": опубліковано фото красунь від Києва

На конкурсі "Міс Україна-2019" Київ представлятимуть Інна Гудзь, Анастасія Нікітюк та Олена Руденко.

Як повідомили організатори конкурсу, всього в фіналі конкурсу братимуть участь 25 дівчат.

23-річна Інна Гудзь вчиться на економіста в Національній академії статистики обліку та аудиту. Раніше закінчила модельну школу "Viva Models", з 18 років активно і бере участь в конкурсах краси. Дівчину часто можна побачити на обкладинках журналів, також Інна є обличчям ювелірної компанії і одного зі столичних ресторанів.

Інна Гудзь Instagram

Інна Гудзь Instagram

Інна Гудзь Instagram

20-річна Анастасія Нікітюк вивчає французьку мову в Київському національному лінгвістичному університеті. Дівчина в 2017 і 2019 роках отримала титул першої віце-міс у конкурсі "Міс Університет".

Анастасія Нікітюк Instagram

Анастасія Нікітюк Instagram

Анастасія Нікітюк Instagram

22-річна Олена Руденко вчиться в КНТЕУ, займається івент-менеджментом і моделлінгом в якості хобі. Захоплюється літературою та сучасним мистецтвом.

Олена Руденко Instagram

Олена Руденко Instagram

Олена Руденко Instagram

Раніше OBOZREVATEL зібрав фото всіх 25 фіналісток "Міс Україна-2019". Конкурс відбудеться 12 вересня на сцені Палацу Україна.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.