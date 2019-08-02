Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Краса

"Міс Україна-2019": опубліковано фото красунь від Києва

380 Читати матеріал російською

На конкурсі "Міс Україна-2019" Київ представлятимуть Інна Гудзь, Анастасія Нікітюк та Олена Руденко.

Як повідомили організатори конкурсу, всього в фіналі конкурсу братимуть участь 25 дівчат.

23-річна Інна Гудзь вчиться на економіста в Національній академії статистики обліку та аудиту. Раніше закінчила модельну школу "Viva Models", з 18 років активно і бере участь в конкурсах краси. Дівчину часто можна побачити на обкладинках журналів, також Інна є обличчям ювелірної компанії і одного зі столичних ресторанів.

Інна Гудзь

Інна Гудзь

Instagram

Інна Гудзь

Інна Гудзь

Instagram

Інна Гудзь

Інна Гудзь

Instagram

20-річна Анастасія Нікітюк вивчає французьку мову в Київському національному лінгвістичному університеті. Дівчина в 2017 і 2019 роках отримала титул першої віце-міс у конкурсі "Міс Університет".

Новини
"Міс Україна-2019": у Києві представили претенденток
Анастасія Нікітюк

Анастасія Нікітюк

Instagram

Анастасія Нікітюк

Анастасія Нікітюк

Instagram

Анастасія Нікітюк

Анастасія Нікітюк

Instagram

22-річна Олена Руденко вчиться в КНТЕУ, займається івент-менеджментом і моделлінгом в якості хобі. Захоплюється літературою та сучасним мистецтвом.

Олена Руденко

Олена Руденко

Instagram

Олена Руденко

Олена Руденко

Instagram

Олена Руденко

Олена Руденко

Instagram

Раніше OBOZREVATEL зібрав фото всіх 25 фіналісток "Міс Україна-2019". Конкурс відбудеться 12 вересня на сцені Палацу Україна.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Місце
Україна Київ
Тег
Міс Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel