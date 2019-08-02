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"Міс Україна-2019": імена і фото претенденток на корону

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Національний комітет "Міс Україна" 1 серпня оголосив імена всіх фіналісток конкурсу, який відбудеться 12 вересня 2019 року.

Фото 25-ти красунь, які битимуться за головну нагороду – корону, опубліковані на офіційній сторінці комітету в Facebook.

"Зовсім скоро саме ці дівчата опиняться на сцені Палацу Україна, на наймасштабнішому шоу країни. Отже, знайомтеся з ТОП-25 "Міс Україна 2019", – йдеться в повідомленні.

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Так, до фіналу конкурсу пройшли: Єлизавета Адамовська, Юлія Висоцька, Христина Герман, Христина Гордієнко, Інна Гудзь, Христина Діана Запісоцька, Яна Іванова, Тетяна Калакуцька, Марина Кіосе, Валерія Кучеренко, Марта Марциняк, Людмила Мілевська, Юлія Мосейко.

Єлизавета Адамовська

Єлизавета Адамовська

Facebook / Міс Україна - 2019

Також серед фіналісток виявилися: Анастасія Никитюк, Маргарита Паша, Олена Руденко, Олена Смирнова, Марина Сотник, Анастасія Стеценко, Юлія Ткач, Олена-Евеліна Фірут, Анастасія Чайка, Тетяна Чапля, Наталя Червона, Діана Шабас.

Юлія Висоцька

Юлія Висоцька

Facebook / Міс Україна - 2019

За офіційною інформацією, цього року призовий фонд буде збільшений до 400 тисяч гривень для "Міс Україна".

Христина Герман

Христина Герман

Facebook / Міс Україна - 2019

Христина Гордієнко

Христина Гордієнко

Facebook / Міс Україна - 2019

Інна Гудзь

Інна Гудзь

Facebook / Міс Україна - 2019

Христина Діана Запісоцька

Христина Діана Запісоцька

Facebook / Міс Україна - 2019

Яна Іванова

Яна Іванова

Facebook / Міс Україна - 2019

Тетяна Калакуцька

Тетяна Калакуцька

Facebook / Міс Україна - 2019

Марина Кіосе

Марина Кіосе

Facebook / Міс Україна - 2019

Валерія Кучеренко

Валерія Кучеренко

Facebook / Міс Україна - 2019

Марта Марциняк

Марта Марциняк

Facebook / Міс Україна - 2019

Людмила Мілевська

Людмила Мілевська

Facebook / Міс Україна - 2019

Юлія Мосейко

Юлія Мосейко

Facebook / Міс Україна - 2019

Анастасія Нікітюк

Анастасія Нікітюк

Facebook / Міс Україна - 2019

Маргарита Паша

Маргарита Паша

Facebook / Міс Україна - 2019

Олена Руденко

Олена Руденко

Facebook / Міс Україна - 2019

Олена Смирнова

Олена Смирнова

Facebook / Міс Україна - 2019

Марина Сотник

Марина Сотник

Facebook / Міс Україна - 2019

Анастасія Стеценко

Анастасія Стеценко

Facebook / Міс Україна - 2019

Юлія Ткач

Юлія Ткач

Facebook / Міс Україна - 2019

Олена-Евеліна Фірут

Олена-Евеліна Фірут

Facebook / Міс Україна - 2019

Анастасія Чайка

Анастасія Чайка

Facebook / Міс Україна - 2019

Тетяна Чапля

Тетяна Чапля

Facebook / Міс Україна - 2019

Наталя Червона

Наталя Червона

Facebook / Міс Україна - 2019

Діана Шабас

Діана Шабас

Facebook / Міс Україна - 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці травня організатори конкурсу "Міс Україна-2019" оприлюднили першу десятку претенденток цього року. Пізніше директор "Міс Україна" Вікторія Кіосе офіційно запросила на фінал щорічного заходу першу леді США Меланію Трамп.

26 червня були представлені всі претендентки конкурсу і продемонстровано корону, яку вперше з 1991 року реставрували.

Цього року комітет конкурсу "Міс Україна" особливо ретельно готував випробування для учасниць. Під час відбору дівчатам довелося подолати смугу перешкод "Гонка нації" і взяти участь у жіночому гольф-турнірі. За підсумками кожного випробування були визначені переможниці, які отримали нагороди та подарунки від організаторів та спонсорів конкурсу.

В кінці липня відбулося останнє випробування для претенденток на головну корону країни "Міс Україна-2019".

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Місце
Україна
Тег
Міс Україна
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