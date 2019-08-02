"Міс Україна-2019": імена і фото претенденток на корону

Національний комітет "Міс Україна" 1 серпня оголосив імена всіх фіналісток конкурсу, який відбудеться 12 вересня 2019 року.
Фото 25-ти красунь, які битимуться за головну нагороду – корону, опубліковані на офіційній сторінці комітету в Facebook.
"Зовсім скоро саме ці дівчата опиняться на сцені Палацу Україна, на наймасштабнішому шоу країни. Отже, знайомтеся з ТОП-25 "Міс Україна 2019", – йдеться в повідомленні.
Так, до фіналу конкурсу пройшли: Єлизавета Адамовська, Юлія Висоцька, Христина Герман, Христина Гордієнко, Інна Гудзь, Христина Діана Запісоцька, Яна Іванова, Тетяна Калакуцька, Марина Кіосе, Валерія Кучеренко, Марта Марциняк, Людмила Мілевська, Юлія Мосейко.
Єлизавета Адамовська
Facebook / Міс Україна - 2019
Також серед фіналісток виявилися: Анастасія Никитюк, Маргарита Паша, Олена Руденко, Олена Смирнова, Марина Сотник, Анастасія Стеценко, Юлія Ткач, Олена-Евеліна Фірут, Анастасія Чайка, Тетяна Чапля, Наталя Червона, Діана Шабас.
Юлія Висоцька
Facebook / Міс Україна - 2019
За офіційною інформацією, цього року призовий фонд буде збільшений до 400 тисяч гривень для "Міс Україна".
Христина Герман
Facebook / Міс Україна - 2019
Христина Гордієнко
Facebook / Міс Україна - 2019
Інна Гудзь
Facebook / Міс Україна - 2019
Христина Діана Запісоцька
Facebook / Міс Україна - 2019
Яна Іванова
Facebook / Міс Україна - 2019
Тетяна Калакуцька
Facebook / Міс Україна - 2019
Марина Кіосе
Facebook / Міс Україна - 2019
Валерія Кучеренко
Facebook / Міс Україна - 2019
Марта Марциняк
Facebook / Міс Україна - 2019
Людмила Мілевська
Facebook / Міс Україна - 2019
Юлія Мосейко
Facebook / Міс Україна - 2019
Анастасія Нікітюк
Facebook / Міс Україна - 2019
Маргарита Паша
Facebook / Міс Україна - 2019
Олена Руденко
Facebook / Міс Україна - 2019
Олена Смирнова
Facebook / Міс Україна - 2019
Марина Сотник
Facebook / Міс Україна - 2019
Анастасія Стеценко
Facebook / Міс Україна - 2019
Юлія Ткач
Facebook / Міс Україна - 2019
Олена-Евеліна Фірут
Facebook / Міс Україна - 2019
Анастасія Чайка
Facebook / Міс Україна - 2019
Тетяна Чапля
Facebook / Міс Україна - 2019
Наталя Червона
Facebook / Міс Україна - 2019
Діана Шабас
Facebook / Міс Україна - 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці травня організатори конкурсу "Міс Україна-2019" оприлюднили першу десятку претенденток цього року. Пізніше директор "Міс Україна" Вікторія Кіосе офіційно запросила на фінал щорічного заходу першу леді США Меланію Трамп.
26 червня були представлені всі претендентки конкурсу і продемонстровано корону, яку вперше з 1991 року реставрували.
Цього року комітет конкурсу "Міс Україна" особливо ретельно готував випробування для учасниць. Під час відбору дівчатам довелося подолати смугу перешкод "Гонка нації" і взяти участь у жіночому гольф-турнірі. За підсумками кожного випробування були визначені переможниці, які отримали нагороди та подарунки від організаторів та спонсорів конкурсу.
В кінці липня відбулося останнє випробування для претенденток на головну корону країни "Міс Україна-2019".
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