"Міс Україна-2019": імена і фото претенденток на корону

Національний комітет "Міс Україна" 1 серпня оголосив імена всіх фіналісток конкурсу, який відбудеться 12 вересня 2019 року.

Фото 25-ти красунь, які битимуться за головну нагороду – корону, опубліковані на офіційній сторінці комітету в Facebook.

"Зовсім скоро саме ці дівчата опиняться на сцені Палацу Україна, на наймасштабнішому шоу країни. Отже, знайомтеся з ТОП-25 "Міс Україна 2019", – йдеться в повідомленні.

Так, до фіналу конкурсу пройшли: Єлизавета Адамовська, Юлія Висоцька, Христина Герман, Христина Гордієнко, Інна Гудзь, Христина Діана Запісоцька, Яна Іванова, Тетяна Калакуцька, Марина Кіосе, Валерія Кучеренко, Марта Марциняк, Людмила Мілевська, Юлія Мосейко.

Єлизавета Адамовська Facebook / Міс Україна - 2019

Також серед фіналісток виявилися: Анастасія Никитюк, Маргарита Паша, Олена Руденко, Олена Смирнова, Марина Сотник, Анастасія Стеценко, Юлія Ткач, Олена-Евеліна Фірут, Анастасія Чайка, Тетяна Чапля, Наталя Червона, Діана Шабас.

Юлія Висоцька Facebook / Міс Україна - 2019

За офіційною інформацією, цього року призовий фонд буде збільшений до 400 тисяч гривень для "Міс Україна".

Христина Герман Facebook / Міс Україна - 2019

Христина Гордієнко Facebook / Міс Україна - 2019

Інна Гудзь Facebook / Міс Україна - 2019

Христина Діана Запісоцька Facebook / Міс Україна - 2019

Яна Іванова Facebook / Міс Україна - 2019

Тетяна Калакуцька Facebook / Міс Україна - 2019

Марина Кіосе Facebook / Міс Україна - 2019

Валерія Кучеренко Facebook / Міс Україна - 2019

Марта Марциняк Facebook / Міс Україна - 2019

Людмила Мілевська Facebook / Міс Україна - 2019

Юлія Мосейко Facebook / Міс Україна - 2019

Анастасія Нікітюк Facebook / Міс Україна - 2019

Маргарита Паша Facebook / Міс Україна - 2019

Олена Руденко Facebook / Міс Україна - 2019

Олена Смирнова Facebook / Міс Україна - 2019

Марина Сотник Facebook / Міс Україна - 2019

Анастасія Стеценко Facebook / Міс Україна - 2019

Юлія Ткач Facebook / Міс Україна - 2019

Олена-Евеліна Фірут Facebook / Міс Україна - 2019

Анастасія Чайка Facebook / Міс Україна - 2019

Тетяна Чапля Facebook / Міс Україна - 2019

Наталя Червона Facebook / Міс Україна - 2019

Діана Шабас Facebook / Міс Україна - 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці травня організатори конкурсу "Міс Україна-2019" оприлюднили першу десятку претенденток цього року. Пізніше директор "Міс Україна" Вікторія Кіосе офіційно запросила на фінал щорічного заходу першу леді США Меланію Трамп.

26 червня були представлені всі претендентки конкурсу і продемонстровано корону, яку вперше з 1991 року реставрували.

Цього року комітет конкурсу "Міс Україна" особливо ретельно готував випробування для учасниць. Під час відбору дівчатам довелося подолати смугу перешкод "Гонка нації" і взяти участь у жіночому гольф-турнірі. За підсумками кожного випробування були визначені переможниці, які отримали нагороди та подарунки від організаторів та спонсорів конкурсу.

В кінці липня відбулося останнє випробування для претенденток на головну корону країни "Міс Україна-2019".

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