"Міс Світу – 2019": Україна вже у топ-40, всі подробиці

14 грудня о Лондоні стартував фінал конкурсу краси "Міс Світу 2019", де Україну представляла 24-річна Маргарита Паша.

Як вона виступила і яке місце зайняла – з'виться далі в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

instagram.com/margoritapasha

Так, на жаль, представниця України Маргарита Паша не увійшла навіть до топ-20 і не брала участь у фінальній боротьбі за звання "Міс Світу 2019". Її відзначили в конкурсі "таланти" – топ 27, вона увійшла до "жовтої команди" в категорії "спорт".

Міс Світу 2019 twitter/missworldltd

Так, до топ-40 увійшли: Антигуа та Барбуда, Австралія, Бразилія, Британські Віргінські острови, Китай, Острови Кука, Данія, Англія, Франція, Гайана, Гонконг, Індія, Індонезія, Ямайка, Кенія, Малайзія, Мексика, Молдова, Монголія , Непал, Нігерія, Нова Зеландія, Парагвай, Філіппіни, Польща, Португалія, Пуерто-Ріко, Росія, Шотландія, Південна Африка, Іспанія, Таїланд, Тринідад і Тобаго, Туніс, Уганда, Україна, США, Венесуела, В'єтнам, Уельс.

The top 40....is just about to be announced pic.twitter.com/1Yo6zMzpXH — Miss World (@MissWorldLtd) December 14, 2019

Захід відбувся 14 грудня о виставковому центрі ExCeL в Лондоні.

Що відомо про Маргариту

12 вересня в Києві відбулося фінальне шоу національного конкурсу краси "Міс Україна 2019", переможницею якого стала 24-річна Маргарита Паша.

Відомо, що Маргарита народилася в Росії, але коли їй було три, сім'я дівчинки переїхала жити до України, в Харків.

instagram.com/margoritapasha

У 2015 році Маргарита Паша вже брала участь у "Міс Україна 2015", а 2019 року зуміла вибороти перемогу на цьому конкурсі серед 24 дівчат з різних регіонів України, отримавши 400 тисяч гривень призових.

instagram.com/margoritapasha

Паша займається йогою, грає на піаніно, а також є майстром спорту з художньої гімнастики.

instagram.com/margoritapasha

Маргарита неодноразово зізнавалася, що в 2019 році розраховує тільки на перемогу в престижному конкурсі, який допоможе здійснити її мрію – побудувати спортивний інтернат для дітей-сиріт.

instagram.com/margoritapasha

Також відомо, що в 2018 році Маргарита отримала ступінь магістра за спеціальністю "менеджмент" ("менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"), на даний момент вона є студенткою Київського інституту міжнародних відносин (3-й курс магістратури за спеціальністю "міжнародне право").

Крім того, Паша в майбутньому планує займатися політичною діяльністю.

instagram.com/margoritapasha

Зазначимо, що в мережі перемога Маргарити на "Міс Україна 2019" викликала бурхливі суперечки. Користувачі розкритикували зовнішність Паші, а також заявили, що учасниця купила собі перемогу.

instagram.com/margoritapasha

instagram.com/margoritapasha

Незабаром Паша знову опинилася в центрі обговорення. Цього разу через російську мову. Користувачі заявили, що вона як представниця України повинна говорити українською мовою, а також висміяли її відмову говорити державною мовою з Катею Осадчою.

instagram.com/margoritapasha

Після цього в мережі розгорівся новий скандал з Маргаритою. Під час святкування Дня ООН в Україні дівчина відповіла на питання "Чий Крим?". Тоді вона заявила, що півострів "належить всім людям" і побажала йому процвітання:

"Крим – всіх людей. Вся територія Землі, вона належить усім нам".

instagram.com/margoritapasha

Однак пізніше переможниця вирішила виправдатися за свій вислів. У своєму Instagram Маргарита опублікувала пост, у якому заявила про те, що анексований півострів належить "людям Землі" і зробила акцент на тому, що він – частина планети.

Що стосується сторінки в Instagram Маргарити, то в соцмережі дівчина любить публікувати відверті фотографії, а також приміряти спокусливі вбрання, які підкреслюють її фігуру.

instagram.com/margoritapasha

instagram.com/margoritapasha

instagram.com/margoritapasha

instagram.com/margoritapasha

instagram.com/margoritapasha

instagram.com/margoritapasha

instagram.com/margoritapasha

instagram.com/margoritapasha

instagram.com/margoritapasha

instagram.com/margoritapasha

instagram.com/margoritapasha

instagram.com/margoritapasha

instagram.com/margoritapasha

Судячи з усього, дівчина має романтичні стосунки, проте коханого не показує, при цьому регулярно публікуючи знімки з величезними букетами троянд.

instagram.com/margoritapasha

instagram.com/margoritapasha

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що популярна фітнес-блогерка ділиться з шанувальниками викривальними фото, щоб показати: ідеальні тіла дівчат з соцмереж – це просто вдале поєднання пози, світла і ракурсу.

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