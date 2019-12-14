"Міс Світу – 2019": Україна вже у топ-40, всі подробиці

14 грудня о Лондоні стартував фінал конкурсу краси "Міс Світу 2019", де Україну представляла 24-річна Маргарита Паша.
Як вона виступила і яке місце зайняла – з'виться далі в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).
instagram.com/margoritapasha
Так, на жаль, представниця України Маргарита Паша не увійшла навіть до топ-20 і не брала участь у фінальній боротьбі за звання "Міс Світу 2019". Її відзначили в конкурсі "таланти" – топ 27, вона увійшла до "жовтої команди" в категорії "спорт".
Міс Світу 2019
twitter/missworldltd
Top 40 announced! Antigua & Barbuda Australia Brazil BVI China PR Cook Islands Denmark England France Guyana Hong Kong China India Indonesia Jamaica Kenya Malaysia Mexico Moldova Mongolia Nepal Nigeria New Zealand Paraguay Philippines Poland Portugal Puerto Rico Russia Scotland South Africa Spain Thailand Trinidad & Tobago Tunisia Uganda Ukraine USA Venezuela Vietnam Wales #missworld2019
Так, до топ-40 увійшли: Антигуа та Барбуда, Австралія, Бразилія, Британські Віргінські острови, Китай, Острови Кука, Данія, Англія, Франція, Гайана, Гонконг, Індія, Індонезія, Ямайка, Кенія, Малайзія, Мексика, Молдова, Монголія , Непал, Нігерія, Нова Зеландія, Парагвай, Філіппіни, Польща, Португалія, Пуерто-Ріко, Росія, Шотландія, Південна Африка, Іспанія, Таїланд, Тринідад і Тобаго, Туніс, Уганда, Україна, США, Венесуела, В'єтнам, Уельс.
The top 40....is just about to be announced pic.twitter.com/1Yo6zMzpXH— Miss World (@MissWorldLtd) December 14, 2019
Захід відбувся 14 грудня о виставковому центрі ExCeL в Лондоні.
Що відомо про Маргариту
12 вересня в Києві відбулося фінальне шоу національного конкурсу краси "Міс Україна 2019", переможницею якого стала 24-річна Маргарита Паша.
Відомо, що Маргарита народилася в Росії, але коли їй було три, сім'я дівчинки переїхала жити до України, в Харків.
instagram.com/margoritapasha
У 2015 році Маргарита Паша вже брала участь у "Міс Україна 2015", а 2019 року зуміла вибороти перемогу на цьому конкурсі серед 24 дівчат з різних регіонів України, отримавши 400 тисяч гривень призових.
instagram.com/margoritapasha
Паша займається йогою, грає на піаніно, а також є майстром спорту з художньої гімнастики.
instagram.com/margoritapasha
Маргарита неодноразово зізнавалася, що в 2019 році розраховує тільки на перемогу в престижному конкурсі, який допоможе здійснити її мрію – побудувати спортивний інтернат для дітей-сиріт.
instagram.com/margoritapasha
Також відомо, що в 2018 році Маргарита отримала ступінь магістра за спеціальністю "менеджмент" ("менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"), на даний момент вона є студенткою Київського інституту міжнародних відносин (3-й курс магістратури за спеціальністю "міжнародне право").
Крім того, Паша в майбутньому планує займатися політичною діяльністю.
instagram.com/margoritapasha
Зазначимо, що в мережі перемога Маргарити на "Міс Україна 2019" викликала бурхливі суперечки. Користувачі розкритикували зовнішність Паші, а також заявили, що учасниця купила собі перемогу.
instagram.com/margoritapasha
instagram.com/margoritapasha
Незабаром Паша знову опинилася в центрі обговорення. Цього разу через російську мову. Користувачі заявили, що вона як представниця України повинна говорити українською мовою, а також висміяли її відмову говорити державною мовою з Катею Осадчою.
instagram.com/margoritapasha
Після цього в мережі розгорівся новий скандал з Маргаритою. Під час святкування Дня ООН в Україні дівчина відповіла на питання "Чий Крим?". Тоді вона заявила, що півострів "належить всім людям" і побажала йому процвітання:
"Крим – всіх людей. Вся територія Землі, вона належить усім нам".
instagram.com/margoritapasha
Однак пізніше переможниця вирішила виправдатися за свій вислів. У своєму Instagram Маргарита опублікувала пост, у якому заявила про те, що анексований півострів належить "людям Землі" і зробила акцент на тому, що він – частина планети.
Що стосується сторінки в Instagram Маргарити, то в соцмережі дівчина любить публікувати відверті фотографії, а також приміряти спокусливі вбрання, які підкреслюють її фігуру.
instagram.com/margoritapasha
instagram.com/margoritapasha
instagram.com/margoritapasha
instagram.com/margoritapasha
instagram.com/margoritapasha
instagram.com/margoritapasha
instagram.com/margoritapasha
instagram.com/margoritapasha
instagram.com/margoritapasha
instagram.com/margoritapasha
instagram.com/margoritapasha
instagram.com/margoritapasha
instagram.com/margoritapasha
Судячи з усього, дівчина має романтичні стосунки, проте коханого не показує, при цьому регулярно публікуючи знімки з величезними букетами троянд.
instagram.com/margoritapasha
instagram.com/margoritapasha
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