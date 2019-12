"Міс Світу – 2019": Україна вже у топ-40, всі подробиці

14 грудня о Лондоні стартував фінал конкурсу краси "Міс Світу 2019", де Україну представляла 24-річна Маргарита Паша.

Як вона виступила і яке місце зайняла – з'виться далі в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, на жаль, представниця України Маргарита Паша не увійшла навіть до топ-20 і не брала участь у фінальній боротьбі за звання "Міс Світу 2019". Її відзначили в конкурсі "таланти" – топ 27, вона увійшла до "жовтої команди" в категорії "спорт".

Так, до топ-40 увійшли: Антигуа та Барбуда, Австралія, Бразилія, Британські Віргінські острови, Китай, Острови Кука, Данія, Англія, Франція, Гайана, Гонконг, Індія, Індонезія, Ямайка, Кенія, Малайзія, Мексика, Молдова, Монголія , Непал, Нігерія, Нова Зеландія, Парагвай, Філіппіни, Польща, Португалія, Пуерто-Ріко, Росія, Шотландія, Південна Африка, Іспанія, Таїланд, Тринідад і Тобаго, Туніс, Уганда, Україна, США, Венесуела, В'єтнам, Уельс.

The top 40....is just about to be announced pic.twitter.com/1Yo6zMzpXH