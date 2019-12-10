"Міс Світу – 2019": коли конкурс і хто поїхав від України

14 грудня 2019 року в Лондоні відбудеться 69-й міжнародний конкурс "Міс світу 2019". У ньому візьмуть участь 90 дівчат з різних країн світу.
Про те, хто представить Україну на конкурсі і хто вважається його фаворитками, розповідає OBOZREVATEL.
Коли "Міс Світу – 2019?"
69-й міжнародний конкурс "Міс світу 2019" відбудеться 14 грудня у виставковому центрі ExCeL в Лондоні, Великобританія.
Переможниця "Міс світу 2018" Ванесса де Леон з Мексики
viva.ua
Хто поїхав на "Міс Світу – 2019" від України?
У конкурсі візьмуть участь 90 красунь з різних країн. Серед них – і 24-річна українка з Харкова, майстер спорту з художньої гімнастики Маргарита Паша, яка раніше перемогла в конкурсі "Міс Україна 2019".
І так Мої хороші, всім величезне спасибі за підтримку 🙏🏻❤️🙏🏻. Всі змагання позаду, чекаємо результатів, залишилося тільки голосування 💪🏻, нам потрібно натиснути 💪🏻😅😉))) Це дуже ВАЖЛИВО ((!!! Максимальний репост, голосуємо 🙏🏻❤️ Щоб проголосувати потрібно: 1. Зайдіть на сайт missworld.com 2. Увійдіть в розділ "Vote" посилання на сторінці в шапці профіля😉🥰; 3. Зареєструйтеся або увійдіть через значок Facebook; 4. Знайдіть в загальному списку Marharyta Pasha 🇺🇦🇺🇦🇺🇦; 5. Натисніть кнопку "Vote" під моїм фото 🙏🏻❤️ Цей процес займе багато часу ((але я щиро вдячна кожному з Вас за голос, витрачений час і віру в мене 🙏 ❤️🥰 # missworld # missworld2019 # london # missukraine # support # vote #
Зауважимо, на даний момент на офіційному сайті "Міс Світу – 2019" проходить голосування серед всіх учасниць. Щоб віддати свій голос за Маргариту Пашу, потрібно зайти на сайт missworld.com в розділ Vote, зареєструватися або увійти через значок Facebook, знайти в загальному списку Marharyta Pasha і натиснути кнопку Vote під фото.
Фаворити конкурсу "Міс Світу – 2019"
Букмекери вже називають основних фавориток "Міс Світу – 2019". Їх 11:
1. Міс Філіппіни, Анжела Ескудеро
instagram.com/michelledee
2. Міс Індія, Суман Рао
instagram.com/sumanratanrao
3. Міс США, Еммі Роуз Каваліа
instagram.com/emmyrosecuvelier
4. Міс Венесуела, Ізабелла Родрігес
instagram.com/isabellarodriguez22
5. Міс Болгарія, Марго Купер
instagram.com/margo.cooper
6. Міс Франція, Офелія Мезіно
instagram.com/ophelymezinooff
7. Міс Уельс, Габріелла Джукс
instagram.com/gabriellajukes
8. Міс Бразилія, Еліс Міле Коельо
instagram.com/elismiele
9. Міс Мексика, Ешлі Альвідрес
instagram.com/alvidrez.ashley
10. Міс Еквадор, Марія Ауксіліадора Ідрово
instagram.com/mariuxiidrovoq
11. Міс Словенія, Шпела Аліч
instagram.com/alicspela
Де дивитися "Міс Світу – 2019" онлайн?
Транслювати конкурс будуть американський телеканал E!, іспаномовний Univision і британський London Live. "Міс Світу – 2019" можна буде подивитися онлайн на сайті одного з телеканалів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Міс Всесвіт 2019" стала Зозібіні Тунзі з ПАР. Вона є моделлю і активісткою з боротьби з гендерним насильством.
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