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10 грудня • оновлено в 13:37
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"Міс Світу – 2019": коли конкурс і хто поїхав від України

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14 грудня 2019 року в Лондоні відбудеться 69-й міжнародний конкурс "Міс світу 2019". У ньому візьмуть участь 90 дівчат з різних країн світу.

Про те, хто представить Україну на конкурсі і хто вважається його фаворитками, розповідає OBOZREVATEL.

Коли "Міс Світу – 2019?"

69-й міжнародний конкурс "Міс світу 2019" відбудеться 14 грудня у виставковому центрі ExCeL в Лондоні, Великобританія.

Переможниця "Міс світу 2018" Ванесса де Леон з Мексики

Переможниця "Міс світу 2018" Ванесса де Леон з Мексики

viva.ua

Хто поїхав на "Міс Світу – 2019" від України?

У конкурсі візьмуть участь 90 красунь з різних країн. Серед них – і 24-річна українка з Харкова, майстер спорту з художньої гімнастики Маргарита Паша, яка раніше перемогла в конкурсі "Міс Україна 2019".

І так Мої хороші, всім величезне спасибі за підтримку 🙏🏻❤️🙏🏻. Всі змагання позаду, чекаємо результатів, залишилося тільки голосування 💪🏻, нам потрібно натиснути 💪🏻😅😉))) Це дуже ВАЖЛИВО ((!!! Максимальний репост, голосуємо 🙏🏻❤️ Щоб проголосувати потрібно: 1. Зайдіть на сайт missworld.com 2. Увійдіть в розділ "Vote" посилання на сторінці в шапці профіля😉🥰; 3. Зареєструйтеся або увійдіть через значок Facebook; 4. Знайдіть в загальному списку Marharyta Pasha 🇺🇦🇺🇦🇺🇦; 5. Натисніть кнопку "Vote" під моїм фото 🙏🏻❤️ Цей процес займе багато часу ((але я щиро вдячна кожному з Вас за голос, витрачений час і віру в мене 🙏 ❤️🥰 # missworld # missworld2019 # london # missukraine # support # vote #

Допіс, Поширення Margarita Pasha (@margoritapasha)

Зауважимо, на даний момент на офіційному сайті "Міс Світу – 2019" проходить голосування серед всіх учасниць. Щоб віддати свій голос за Маргариту Пашу, потрібно зайти на сайт missworld.com в розділ Vote, зареєструватися або увійти через значок Facebook, знайти в загальному списку Marharyta Pasha і натиснути кнопку Vote під фото.

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Фаворити конкурсу "Міс Світу – 2019"

Букмекери вже називають основних фавориток "Міс Світу – 2019". Їх 11:

1. Міс Філіппіни, Анжела Ескудеро

"Міс Світу – 2019": коли конкурс і хто поїхав від України

instagram.com/michelledee

2. Міс Індія, Суман Рао

"Міс Світу – 2019": коли конкурс і хто поїхав від України

instagram.com/sumanratanrao

3. Міс США, Еммі Роуз Каваліа

"Міс Світу – 2019": коли конкурс і хто поїхав від України

instagram.com/emmyrosecuvelier

4. Міс Венесуела, Ізабелла Родрігес

"Міс Світу – 2019": коли конкурс і хто поїхав від України

instagram.com/isabellarodriguez22

5. Міс Болгарія, Марго Купер

"Міс Світу – 2019": коли конкурс і хто поїхав від України

instagram.com/margo.cooper

6. Міс Франція, Офелія Мезіно

"Міс Світу – 2019": коли конкурс і хто поїхав від України

instagram.com/ophelymezinooff

7. Міс Уельс, Габріелла Джукс

"Міс Світу – 2019": коли конкурс і хто поїхав від України

instagram.com/gabriellajukes

8. Міс Бразилія, Еліс Міле Коельо

"Міс Світу – 2019": коли конкурс і хто поїхав від України

instagram.com/elismiele

9. Міс Мексика, Ешлі Альвідрес

"Міс Світу – 2019": коли конкурс і хто поїхав від України

instagram.com/alvidrez.ashley

10. Міс Еквадор, Марія Ауксіліадора Ідрово

"Міс Світу – 2019": коли конкурс і хто поїхав від України

instagram.com/mariuxiidrovoq

11. Міс Словенія, Шпела Аліч

"Міс Світу – 2019": коли конкурс і хто поїхав від України

instagram.com/alicspela

Де дивитися "Міс Світу – 2019" онлайн?

Транслювати конкурс будуть американський телеканал E!, іспаномовний Univision і британський London Live. "Міс Світу – 2019" можна буде подивитися онлайн на сайті одного з телеканалів.

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Міс Всесвіт-2019: як виступила українка Анастасія Субота

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Міс Всесвіт 2019" стала Зозібіні Тунзі з ПАР. Вона є моделлю і активісткою з боротьби з гендерним насильством.

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Читайте всі новини по темі "Конкурси" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Тема
Конкурси
Теги
Краса Міс Світу 2017
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