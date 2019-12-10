"Міс Світу – 2019": коли конкурс і хто поїхав від України

14 грудня 2019 року в Лондоні відбудеться 69-й міжнародний конкурс "Міс світу 2019". У ньому візьмуть участь 90 дівчат з різних країн світу.

Про те, хто представить Україну на конкурсі і хто вважається його фаворитками, розповідає OBOZREVATEL.

Коли "Міс Світу – 2019?"

69-й міжнародний конкурс "Міс світу 2019" відбудеться 14 грудня у виставковому центрі ExCeL в Лондоні, Великобританія.

Переможниця "Міс світу 2018" Ванесса де Леон з Мексики viva.ua

Хто поїхав на "Міс Світу – 2019" від України?

У конкурсі візьмуть участь 90 красунь з різних країн. Серед них – і 24-річна українка з Харкова, майстер спорту з художньої гімнастики Маргарита Паша, яка раніше перемогла в конкурсі "Міс Україна 2019".

Зауважимо, на даний момент на офіційному сайті "Міс Світу – 2019" проходить голосування серед всіх учасниць. Щоб віддати свій голос за Маргариту Пашу, потрібно зайти на сайт missworld.com в розділ Vote, зареєструватися або увійти через значок Facebook, знайти в загальному списку Marharyta Pasha і натиснути кнопку Vote під фото.

Фаворити конкурсу "Міс Світу – 2019"

Букмекери вже називають основних фавориток "Міс Світу – 2019". Їх 11:

1. Міс Філіппіни, Анжела Ескудеро

instagram.com/michelledee

2. Міс Індія, Суман Рао

instagram.com/sumanratanrao

3. Міс США, Еммі Роуз Каваліа

instagram.com/emmyrosecuvelier

4. Міс Венесуела, Ізабелла Родрігес

instagram.com/isabellarodriguez22

5. Міс Болгарія, Марго Купер

instagram.com/margo.cooper

6. Міс Франція, Офелія Мезіно

instagram.com/ophelymezinooff

7. Міс Уельс, Габріелла Джукс

instagram.com/gabriellajukes

8. Міс Бразилія, Еліс Міле Коельо

instagram.com/elismiele

9. Міс Мексика, Ешлі Альвідрес

instagram.com/alvidrez.ashley

10. Міс Еквадор, Марія Ауксіліадора Ідрово

instagram.com/mariuxiidrovoq

11. Міс Словенія, Шпела Аліч

instagram.com/alicspela

Де дивитися "Міс Світу – 2019" онлайн?

Транслювати конкурс будуть американський телеканал E!, іспаномовний Univision і британський London Live. "Міс Світу – 2019" можна буде подивитися онлайн на сайті одного з телеканалів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Міс Всесвіт 2019" стала Зозібіні Тунзі з ПАР. Вона є моделлю і активісткою з боротьби з гендерним насильством.

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