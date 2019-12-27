"Міни сповільненої дії": російська зірка зважилася на серйозний крок через силіконові груди

Російська світська левиця Олена Кравець після історії з Лерою Кудрявцевою вирішила позбутися імплантів та повернутися до свого колишнього розміру грудей.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, вказавши, що робила пластичну операцію по збільшенню в швейцарській клініці.

Олена Кравець instagram / kravetsalena

"У минулому році компанія-виробник грудних імплантів заявила, що вони потенційно небезпечні і можуть викликати рак. Уявляєте мій стан? Безсонні ночі, сльози, страшні думки. Я перевірила у онколога, здала купу аналізів. І твердо вирішила позбутися цих "мін уповільненої дії" в своєму тілі. Так само вчинила і телеведуча Лєра Кудрявцева. Вона зізналася, що своїм гірким прикладом хоче вберегти хоча б декількох дівчат від імплантатів", – написала вона.

Олена Кравець зважилася на кардинальний крок instagram / kravetsalena

За словами Кравець, телеведуча пережила дуже важку процедуру. Тому від себе на прикладі Кудрявцевої вона закликала жінок "сто разів подумати, перед тим, як зважитися на подібні маніпуляції".

"Я розумію, що кожна з нас хоче виглядати ще сексуальніше і бажаніше. Але не шляхом же здоров'я, а то й життя! Та й чоловіки, здається, не біжать до пластичних хірургів у бажанні нам подобатися. Лерочці від душі бажаю здоров'я і швидкого відновлення після операції. А милим дівчатам хочу побажати не робити непотрібних дурниць, задовольнятися тим, що дала природа, зберігати свою природну красу", – додала вона.

Олена Кравець instagram / kravetsalena

Нагадаємо, Кравець вже говорила про те, що боїться раку грудей. Таку реакцію тоді у неї викликали результати тестів імплантів тієї фірми, яка робила їй "силіконові груди".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кудрявцева зізналася, що у неї лопнув імплант. За словами зірки, їй гарантували довічне використання. Жінці провели важку операцію.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!