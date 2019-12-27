"Міни сповільненої дії": російська зірка зважилася на серйозний крок через силіконові груди

Російська світська левиця Олена Кравець після історії з Лерою Кудрявцевою вирішила позбутися імплантів та повернутися до свого колишнього розміру грудей.
Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, вказавши, що робила пластичну операцію по збільшенню в швейцарській клініці.
Олена Кравець
instagram / kravetsalena
"У минулому році компанія-виробник грудних імплантів заявила, що вони потенційно небезпечні і можуть викликати рак. Уявляєте мій стан? Безсонні ночі, сльози, страшні думки. Я перевірила у онколога, здала купу аналізів. І твердо вирішила позбутися цих "мін уповільненої дії" в своєму тілі. Так само вчинила і телеведуча Лєра Кудрявцева. Вона зізналася, що своїм гірким прикладом хоче вберегти хоча б декількох дівчат від імплантатів", – написала вона.
Олена Кравець зважилася на кардинальний крок
instagram / kravetsalena
За словами Кравець, телеведуча пережила дуже важку процедуру. Тому від себе на прикладі Кудрявцевої вона закликала жінок "сто разів подумати, перед тим, як зважитися на подібні маніпуляції".
"Я розумію, що кожна з нас хоче виглядати ще сексуальніше і бажаніше. Але не шляхом же здоров'я, а то й життя! Та й чоловіки, здається, не біжать до пластичних хірургів у бажанні нам подобатися. Лерочці від душі бажаю здоров'я і швидкого відновлення після операції. А милим дівчатам хочу побажати не робити непотрібних дурниць, задовольнятися тим, що дала природа, зберігати свою природну красу", – додала вона.
Олена Кравець
instagram / kravetsalena
"Бог вам дав одну особу, а ви робите собі інше", - писав Шекспір в "Гамлеті". Нещодавно ці слова набули для мене новий сенс і я зрозуміла весь жах ситуації, в якій опинилася. Я ніколи не приховувала, що трохи виправила те, що недодали мені природа - збільшила груди. Робила це в дорогий швейцарській клініці, заплатила близько 20 тисяч євро. Але тоді, звичайно, і уявити не могла того кошмару, в який перетворитися моє життя. У минулому році компанія-виробник грудних імплантів заявила, що вони потенційно небезпечні і можуть викликати рак. Уявляєте мій стан? Безсонні ночі, сльози, страшні думки. Я тут же перевірила у онколога, здала купу аналізів. І твердо вирішила позбутися цих "мін сповільненої дії" в своєму тілі. Так само вчинила і телеведуча Лєра Кудрявцева. Вона зізналася, що своїм гірким прикладом хоче вберегти хоча б декількох дівчат від установки імплантатів. Лера розповіла, що 15 років тому встановила собі грудні імпланти з довічною гарантією. У мене теж є паспорт на мої грудні імплантати і довічна гарантія на них, але виявилося що не така вже вона й довічна! "Доктор запевняв, що можна хоч танком тиснути!", Говорила Лера. Вона щороку проходила обстеження, щоб упевнитися, що все в порядку. Але чергове УЗД показало, що її лівий імплант порваний, протікає років 5-6 - куди тільки можна було затекти! Телеведучу відправили на термінову операцію з видалення імплантатів з капсулою і висічення силікону з тканин. Це дуже важка процедура. Тому і від себе, і на прикладі історії Лери, заклинаю всіх жінок сто разів подумати, перед тим, як зважитися на подібні маніпуляції. Я розумію, що кожна з нас хоче виглядати ще більш сексуально і бажане. Але не шляхом же здоров'я, а то й життя! Та й чоловіки, здається, не біжать до пластичних хірургів в бажанні нам подобатися. Лерочке @leratv від душі бажаю здоров'я і швидкого відновлення після операції. А милим дівчатам хочу побажати не робити непотрібних дурниць, задовольнятися тим, що дала природа, зберігати свою природну красу. # грудниеімплантати # увеліченіегруді # опасниеімпланти
Нагадаємо, Кравець вже говорила про те, що боїться раку грудей. Таку реакцію тоді у неї викликали результати тестів імплантів тієї фірми, яка робила їй "силіконові груди".
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кудрявцева зізналася, що у неї лопнув імплант. За словами зірки, їй гарантували довічне використання. Жінці провели важку операцію.
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