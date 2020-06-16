Мережу підкорив "бюстгальтер" для обличчя, який допомагає виглядати худіше. Фото

Химерний "лицьовий бюстгальтер", за допомогою якого, як стверджується, можна позбутися подвійних підборідь, не вдаючись до дієт й фізичних вправ, завоював мережу.

Про це повідомляє видання Daily Mail. За словами інсайдерів, даний пристрій для схуднення намагаються купити тисячі користувачів Faebook після того, як австралійська компанія Face Bra поділилася рекламою, в якій продемонструвала блискучі результати жінок (відео дивіться нижче).

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

Зазначається, щоб позбутися другого підборіддя, "лицьовий бюстгальтер" потрібно носити 3-4 рази в тиждень протягом сорока хвилин. До речі, даний пристрій коштує близько 16 фунтів.

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

"FaceBra виконуватиме підтяжку обличчя, відновлюючи в'ялу й обвислу шкіру, змінюючи контур обличчя і забезпечуючи довгострокові результати зміцнення... Більше не потрібно вдаватися ні до яких дієт, фізичних вправ або вправ для обличчя", – зазначають в компанії.

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