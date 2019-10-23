"Мене вб'ють": королева краси благала про допомогу через Іран

Королева краси Ірану Бахаре Зорі Бахари попросила притулку у влади Філіппін після того, як її затримали за запитом в Інтерпол в міжнародному аеропорту Маніли.

За даними видання The Telegraph, дівчина боїться, що влада її вб'є у разі депортації через політичну активність та відверту підтримку прав жінок.

"Вони мене вб'ють", – заявила королева краси владі Філіппін, благавши втрутитися в ситуацію.

Бахаре Зорі Бахари просить притулку у Філіппін facebook / Bahar Z Bahari

Заступник міністра юстиції Філіппін Марк Перет стверджує, що єдина причина, за якою дівчину тримали в аеропорту – щоб утримати від в'їзду на територію Філіппін.

"Запит було зроблено приблизно у зв'язку з порушенням кримінальної справи проти неї в Ірані, і цю справу було порушено проти неї іранським громадянином у зв'язку з нападом, що імовірно сталося тут, на Філіппінах", – розповів Перет.

Бахаре Зорі Бахари боїться смерті від влади Ірану facebook / Bahar Z Bahari

Він уточнив, що у Філіппінах проти Бахари немає ніяких кримінальних справ, підстав для відмови у в'їзді також не існує.

У свою чергу, правозахисна організація Human Rights Watch закликала до "справедливого і неупередженого слухання претензії" дівчини в Манілі.

Бахаре Зорі Бахари просить врятувати її від іранського режиму facebook / Bahar Z Bahari

"Дуже важливо, щоб Філіппіни надали Бахаре Зорі Бахари підтримку, включаючи доступ до адвоката, для складання та подання заяви про надання притулку", – сказав заступник директора відомства Філ Робертсон.

Бахари була представницею Ірану на конкурсі краси "Міс интерконтиненталь-2018". Вона здобула освіту на Філіппінах і дійсно була відомою активісткою, яка відстоювала права жінок.

Бахаре Зорі Бахари затримали в Манілі facebook / Bahar Z Bahari

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році в Туреччині відому модель Сібел Деміралп, яка також є володаркою титулу "Міс Євразія 2016", посадили у в'язницю на 13 років за вимагання та викрадення людини.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!