"Мене прославляє д*па моя": російська телезірка оголилася і зробила дивну заяву

Російська телеведуча й актриса Анфіса Чехова порадувала шанувальників відвертим знімком.

На сторінці в Instagram 41-річна Чехова похвалилася пишними сідницями, оголивши їх на камеру. Еротичне фото Анфіса доповнила вельми незвичайним віршем про її "п'яту точку".

Чехова позувала тільки в прозорих стрінгах, розвернувшись спиною до об'єктиву. Акцентувавши увагу на своїй попі, вона у віршованій формі розповіла, що саме пікантна частина тіла "її прославляє". Зрозуміло, вірш має іронічний характер.

Далі наводимо повний текст вірша мовою оригіналу:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анфіса Чехова розбурхала мережу серією гарячих знімків. Знаменитість позувала перед камерою з голими грудьми, ледве прикриваючи їх.

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