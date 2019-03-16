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"Мене прославляє д*па моя": російська телезірка оголилася і зробила дивну заяву

1.5тЧитати матеріал російською

Російська телеведуча й актриса Анфіса Чехова порадувала шанувальників відвертим знімком.

На сторінці в Instagram 41-річна Чехова похвалилася пишними сідницями, оголивши їх на камеру. Еротичне фото Анфіса доповнила вельми незвичайним віршем про її "п'яту точку".

Чехова позувала тільки в прозорих стрінгах, розвернувшись спиною до об'єктиву. Акцентувавши увагу на своїй попі, вона у віршованій формі розповіла, що саме пікантна частина тіла "її прославляє". Зрозуміло, вірш має іронічний характер.

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Далі наводимо повний текст вірша мовою оригіналу:

"Мене прославляє д*па моя": російська телезірка оголилася і зробила дивну заяву

"Мене прославляє д*па моя": російська телезірка оголилася і зробила дивну заяву

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анфіса Чехова розбурхала мережу серією гарячих знімків. Знаменитість позувала перед камерою з голими грудьми, ледве прикриваючи їх.

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Особа
Анфіса Чехова
Тег
Новини Росії
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