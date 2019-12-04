"Мене привезли у рабство": "Міс Україна-Всесвіт" розповіла про роботу в Пекіні

Переможниця "Міс Україна-Всесвіт-2019" Анастасія Субота, яка 8 грудня представить Україну на конкурсі краси у США, розповіла про роботу в Пекіні.

Так, в інтерв'ю Сегодня дівчина розповіла, що в 17 років поїхала сама працювати моделлю в Китай. Однак, коли вона прилетіла до Пекіна, їй стало страшно.

Анастасія Субота Instagram

"Страшно стало, коли я в Пекін прилетіла. О другій годині ночі мене мав зустріти в аеропорту директор, якого я раніше ніколи не бачила. Він мав тримати табличку з моїм ім'ям, але його там не виявилося. Я злякалася, але швидко знайшла вихід із ситуації – попросила в офіцера телефон і набрала номер, який мені дали попередньо для зв'язку. В результаті ми зустрілися, він мене привіз на квартиру, дав подушку з ковдрою і замкнув. Пізніше я зрозуміла, що в квартирі сама. І тут мені стало страшно ...", – згадує Субота.

Анастасія Субота Instagram

Також, за словами дівчини, вона відразу подумала, що її привезли в рабство:

"Відразу спало на думку, що мене привезли в рабство. Приміщення було дуже маленьким, всюди таргани. Я дзвоню батькам, директору агентства і плачу. Мене заспокоїли, сказали, що дівчата можуть гуляти, тому в квартирі нікого немає. Так і було, під ранок мої сусідки повернулися додому".

Анастасія Субота Instagram

Анастасія розповіла, що не відразу знайшла роботу в Пекіні:

"Два тижні я не могла знайти роботу, всі мої кастинги були безуспішними. Я харчувалася цукерками і фруктами. Не могла звикнути до таких умов життя. Ніхто там англійською майже не говорив. Я вивчила свою адресу китайською мовою, щоб пояснити водію таксі, куди їхати".

Анастасія Субота Instagram

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чим займалася нова власниця корони "Міс Україна-Всесвіт-2019" Анастасія Субота до перемоги у конкурсі.

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