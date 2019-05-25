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Маші Єфросиніній – 40: найгарячіші фото української телеведучої

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Українська телеведуча, екс-учасниця шоу "Танці з зірками" Маша Єфросиніна 25 травня відзначила день народження.

Зірці виповнилося 40 років. OBOZREVATEL зібрав в її Instagram-акаунті найгарячіші і спокусливі знімки за останній час.

"Ну, що ж, тепер можна пустувати", – підписала зірка під останньою фотографією, на якій позує в нічній сорочці зі спущеною бретелькою.

Маші Єфросиніної - 40

Маші Єфросиніної - 40

Instagram @ mashaefrosinina

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Що примітно, Єфросиніна не відноситься до тих зірок українського шоубізу, які часто радують шанувальників відвертими фотосесіями. Але іноді телеведуча показує знімки з відпочинку, а також ділиться секретами схуднення.

Маша Єфросиніна в спортивному білизна

Маша Єфросиніна в спортивному білизна

mashaefrosinina - інстаграм

Маша Єфросиніна рекламує туфлі

Маша Єфросиніна рекламує туфлі

Instagram @ mashaefrosinina

Маша Єфросиніна в купальнику

Маша Єфросиніна в купальнику

Інстаграм Єфросиніної

Маша Єфросиніна на відпочинку

Маша Єфросиніна на відпочинку

Instagram @ mashaefrosinina

Маша Єфросиніна демонструє струнке тіло на пляжі

Маша Єфросиніна демонструє струнке тіло на пляжі

Instagram @ mashaefrosinina

Напівгола Маша Єфросиніна

Напівгола Маша Єфросиніна

Instagram / mashaefrosinina

Маша Єфросиніна в рекламі @ mashsh.wear

Маша Єфросиніна в рекламі @ mashsh.wear

mashaefrosinina

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Маша Єфросиніна розповіла, як худне до літа. Вона опублікувала пост про солодке і тип харчування, надавши шанувальникам кілька видів сніданку, які допоможуть скинути зайву вагу.

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Особа
Маша Єфросиніна
Місце
Україна
Теги
день народженняшоу-бизнесфотосессіяКрасасхудненняInstagram
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