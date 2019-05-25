Маші Єфросиніній – 40: найгарячіші фото української телеведучої

Українська телеведуча, екс-учасниця шоу "Танці з зірками" Маша Єфросиніна 25 травня відзначила день народження.
Зірці виповнилося 40 років. OBOZREVATEL зібрав в її Instagram-акаунті найгарячіші і спокусливі знімки за останній час.
"Ну, що ж, тепер можна пустувати", – підписала зірка під останньою фотографією, на якій позує в нічній сорочці зі спущеною бретелькою.
Маші Єфросиніної - 40
Instagram @ mashaefrosinina
Що примітно, Єфросиніна не відноситься до тих зірок українського шоубізу, які часто радують шанувальників відвертими фотосесіями. Але іноді телеведуча показує знімки з відпочинку, а також ділиться секретами схуднення.
Маша Єфросиніна в спортивному білизна
mashaefrosinina - інстаграм
Маша Єфросиніна рекламує туфлі
Instagram @ mashaefrosinina
Маша Єфросиніна в купальнику
Інстаграм Єфросиніної
Маша Єфросиніна на відпочинку
Instagram @ mashaefrosinina
Маша Єфросиніна демонструє струнке тіло на пляжі
Instagram @ mashaefrosinina
Напівгола Маша Єфросиніна
Instagram / mashaefrosinina
Маша Єфросиніна в рекламі @ mashsh.wear
mashaefrosinina
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Маша Єфросиніна розповіла, як худне до літа. Вона опублікувала пост про солодке і тип харчування, надавши шанувальникам кілька видів сніданку, які допоможуть скинути зайву вагу.
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