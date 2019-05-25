Маші Єфросиніній – 40: найгарячіші фото української телеведучої

Українська телеведуча, екс-учасниця шоу "Танці з зірками" Маша Єфросиніна 25 травня відзначила день народження.

Зірці виповнилося 40 років. OBOZREVATEL зібрав в її Instagram-акаунті найгарячіші і спокусливі знімки за останній час.

"Ну, що ж, тепер можна пустувати", – підписала зірка під останньою фотографією, на якій позує в нічній сорочці зі спущеною бретелькою.

Маші Єфросиніної - 40 Instagram @ mashaefrosinina

Що примітно, Єфросиніна не відноситься до тих зірок українського шоубізу, які часто радують шанувальників відвертими фотосесіями. Але іноді телеведуча показує знімки з відпочинку, а також ділиться секретами схуднення.

Маша Єфросиніна в спортивному білизна mashaefrosinina - інстаграм

Маша Єфросиніна рекламує туфлі Instagram @ mashaefrosinina

Маша Єфросиніна в купальнику Інстаграм Єфросиніної

Маша Єфросиніна на відпочинку Instagram @ mashaefrosinina

Маша Єфросиніна демонструє струнке тіло на пляжі Instagram @ mashaefrosinina

Напівгола Маша Єфросиніна Instagram / mashaefrosinina

Маша Єфросиніна в рекламі @ mashsh.wear mashaefrosinina

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Маша Єфросиніна розповіла, як худне до літа. Вона опублікувала пост про солодке і тип харчування, надавши шанувальникам кілька видів сніданку, які допоможуть скинути зайву вагу.

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