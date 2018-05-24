Маші Єфросиніній - 39: як змінювалася українська телезірка за роки кар'єри

У п'ятницю, 25 травня, своє 39-річчя відзначає одна з найпопулярніших особистостей в українському шоу-бізнесі, актриса, модель і телеведуча Маша Єфросиніна.

Маша завжди підкорювала своїх шанувальників відмінним смаком і стильними образами. На телебаченні відома українка працює уже майже 20 років, але при цьому її зовнішній вигляд з кожним роком стає все більшим прикладом для наслідування серед сучасних жінок. OBOZREVATEL пропонує згадати, як змінювалися образи Маші за роки її кар'єри.

Свою кар'єру Єфросиніна почала активно будувати в 19 років. Її дебютом була програма "Щасливий дзвінок" на одному з національних телеканалів. Потім артистка не тільки виступала в ролі ведучої, а й була керівниками багатьох телепроектів на провідних українських каналах (Новий канал, СТБ та багато інших).

Маша Єфросиніна Хочу.Ua

На зорі своєї кар'єри, в кінці буремних 90-х, Маша Єфросиніна носила об'ємні зачіски і дуже часто мелькала на екранах з пишними кучерями, які були в тренді. Крім того, вони гармонійно виглядали з фігурою телеведучої, яка раніше була більш апетитною, ніж зараз.

Маша Єфросиніна Хочу.Ua

З 2001 року Єфросиніна була ведучою розважального проекту "Підйом" разом з Юрієм Горбуновим. Через кілька місяців ефіру, вони стали одними з найпопулярніших телеведучих України.

У період між 2006 і 2008 роками можна спостерігати значну зміну в стилі Маші Єфросиніної. Її гардероб і зачіски стають більш продуманими і жіночними. А волосся поступово втратило об'єм і кучері. Також, Маша стала носити довгий чубчик, який був у тренді в цей період.

Маша Єфросиніна з чоловіком Хочу.Ua

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Маша Єфросиніна Хочу.Ua

У 2009 - 2013 роки Маша кардинально змінила свій образ, обрізавши довге густе волосся і поступово позбувшись від чубчика.

Маша Єфросиніна Хочу.Ua

Маша Єфросиніна Хочу.Ua

Маша Єфросиніна Хочу.Ua

Маша Єфросиніна Хочу.Ua

Зачіску до теперішнього часу Маша Єфросиніна так і не намагалася змінити. До того ж, варто зазначити, що артистка помітно схудла після народження двох дітей.

Маша Єфросиніна Хочу.Ua

Маша Єфросиніна Хочу.Ua

Маша Єфросиніна Хочу.Ua

Маша Єфросиніна Хочу.Ua

Зараз Маша Єфросиніна виглядає свіжою і юною, веде активний спосіб життя і продовжує радувати своїх шанувальників своїми сильними і сміливими вбраннями.

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