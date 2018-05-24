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Маші Єфросиніній - 39: як змінювалася українська телезірка за роки кар'єри

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У п'ятницю, 25 травня, своє 39-річчя відзначає одна з найпопулярніших особистостей в українському шоу-бізнесі, актриса, модель і телеведуча Маша Єфросиніна.

Маша завжди підкорювала своїх шанувальників відмінним смаком і стильними образами. На телебаченні відома українка працює уже майже 20 років, але при цьому її зовнішній вигляд з кожним роком стає все більшим прикладом для наслідування серед сучасних жінок. OBOZREVATEL пропонує згадати, як змінювалися образи Маші за роки її кар'єри.

Свою кар'єру Єфросиніна почала активно будувати в 19 років. Її дебютом була програма "Щасливий дзвінок" на одному з національних телеканалів. Потім артистка не тільки виступала в ролі ведучої, а й була керівниками багатьох телепроектів на провідних українських каналах (Новий канал, СТБ та багато інших).

Маша Єфросиніна

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На зорі своєї кар'єри, в кінці буремних 90-х, Маша Єфросиніна носила об'ємні зачіски і дуже часто мелькала на екранах з пишними кучерями, які були в тренді. Крім того, вони гармонійно виглядали з фігурою телеведучої, яка раніше була більш апетитною, ніж зараз.

Маша Єфросиніна

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З 2001 року Єфросиніна була ведучою розважального проекту "Підйом" разом з Юрієм Горбуновим. Через кілька місяців ефіру, вони стали одними з найпопулярніших телеведучих України.

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У період між 2006 і 2008 роками можна спостерігати значну зміну в стилі Маші Єфросиніної. Її гардероб і зачіски стають більш продуманими і жіночними. А волосся поступово втратило об'єм і кучері. Також, Маша стала носити довгий чубчик, який був у тренді в цей період.

Маша Єфросиніна з чоловіком

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Маша Єфросиніна

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У 2009 - 2013 роки Маша кардинально змінила свій образ, обрізавши довге густе волосся і поступово позбувшись від чубчика.

Маша Єфросиніна

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Маша Єфросиніна

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Маша Єфросиніна

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Маша Єфросиніна

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Зачіску до теперішнього часу Маша Єфросиніна так і не намагалася змінити. До того ж, варто зазначити, що артистка помітно схудла після народження двох дітей.

Маша Єфросиніна

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Маша Єфросиніна

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Маша Єфросиніна

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Маша Єфросиніна

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Зараз Маша Єфросиніна виглядає свіжою і юною, веде активний спосіб життя і продовжує радувати своїх шанувальників своїми сильними і сміливими вбраннями.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше успішна українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про правила якісного сну і бадьорого ранку .

Особа
Маша Єфросиніна
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