Масажі, обгортання та скраби: дієві способи схуднути

Для боротьби із зайвою вагою усі засоби згодяться! Мова йде не тільки про спорт, дієти та фізичну активність. Антицелюлітний масаж, сауна та пілінг, обгортання та лазня-бочка – все це, на думку косметологів, допоможе зменшити обсяги тіла і підтягнути шкіру.

OBOZREVATEL розповідає про вісім альтернативних, але дієвих способів схуднути.

Вакуумний масаж

Масаж із застосуванням вакууму. Ця процедура, яку, зазвичай, проводять у салонах краси, допомагає позбутися від сантиметрів на талії і стегнах. Шляхом тиску на тканини вони отримують кисень, після чого активізується обмін речовин і лімфодренаж – головні помічники у позбавленні від зайвої ваги.

Вакуумний масаж nuevaestetica.com

Сауна

Сауна є популярною процедурою як у жінок, так і у чоловіків. Вся справа в тому, що процедура допомагає вивести з організму шлаки, токсини, різні хвороботворні бактерії. Все це не витримує високих температур.

Однак, сауна корисна і для тих, хто хоче схуднути, оскільки випаровує з організму солі, прискорює кровообіг, внаслідок чого жирові тканини отримують кисень, необхідний для спалювання жиру.

Сауна ria.ru

Антицелюлітний масаж

Цей масаж не має нічого спільного з вакуумним, оскільки робити його можна й вдома. Антицелюлітним його робить ряд кругових рухів, які підсилюють відтік лімфи, а також розслаблюють м'язи.

Внаслідок масажу підвищується м'язовий тонус, а також настає розслабляючий ефект. Все це максимально корисно для схуднення укупі з вправами та спеціальною дієтою.

Антицелюлітний масаж osteopatiya.pro

Баня-бочка з кедра

Своєрідна міні-сауна, що має форму бочки, виготовлена зі справжнього кедру. Ефірні масла цього дерева тонізують шкіру, а якщо поєднати бочку з гідромасажем (для цього слід придбати спеціальну насадку на душ), це може істотно прискорити боротьбу із зайвою вагою.

У бочці потрібно сидіти не більше двох разів в тиждень по 15-20 хвилин.

Баня-бочка з кедра www.facebook.com

Пілінг і скраб

Хоч і не доведено, що будь-які зовнішні впливи допоможуть в боротьбі з целюлітом і зайвою вагою, косметологи, проте, радять використовувати спеціальні скраби з тонізуючим ефектом. Одним з найпопулярніших є суміш кави з ефірним або кокосовим маслом. Робити цю процедуру потрібно кілька разів на тиждень.

Цінність пілінгу у тому, що він покращує кровообіг і сприяє оновленню шкіри за рахунок відлущування ороговілих клітин.

Скраб www.somosmamas.com.ar

Самомасаж щіткою

Цей масаж нічого спільного з класичною процедурою не має. Йдеться про масаж спеціальною дерев'яною щіткою. Робити його можна як на суху шкіру (тоді після використання необхідно використовувати зволожуючий крем), а також і на мокру, після душу. Сенс у тому, щоб, здійснюючи кругові рухи, "розігріти" лімфу і промасажувати целюліт.

Рекомендуємо використовувати щітку разом із спеціальним кремом для схуднення.

Самомасаж сухий щіткою woop.fun

Ванни з морською сіллю

Цю процедуру особливо приємно проводити після великої тренування. Гарячу ванну, в яку додаєте 250-300 грамів морської солі, слід приймати пару разів на тиждень по 15-30 хвилин. Магній, що міститься в морській солі, сприяє виведенню токсинів з організму і підвищує тонус шкіри.

Ванна з морською сіллю ww7.eyeni.biz

Обгортання

Про користь обгортання для схуднення косметологи та фітнес-тренери сперечаються вже тривалий час. Якщо спортсмени кажуть, що ця процедура не тільки не допомагає, але й шкідлива для серця, косметологи впевнені: вона ефективна для позбавлення від зайвої ваги. Обгортання роблять за допомогою харчової плівки, а перед цим можна взяти спеціальний антицелюлітний крем або провести розігріваючий масаж. Однак, тримати плівку слід не більше 20 хвилин, щоб не завдати шкоди організму.

Обгортання sweetledi.ru

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