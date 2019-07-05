MARUV показала голі груди у пікантній фотосесії

Епатажна українська співачка MARUV (Анна Корсун) показала голі груди у пікантній фотосесії.
Так, знімками вона поділилася в особистих Instagram-сторіз. На одному з них зірка традиційно позувала в латексній кофті з дуже глибоким декольте.
MARUV
Фото з Instagram
MARUV засвітила груди
Фото з Instagram
На іншому фото MARUV постала в сітчастій прозорій сукні зі стразами.
MARUV сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Третій образ співачки складався з сітчастого прозорого топа, латексних довгих рукавичок і лосин.
MARUV засвітила груди
Фото з Instagram
MARUV засвітила груди
Фото з Instagram
Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото MARUV, якими вона тішила шанувальників у мережі останнім часом.
MARUV засвітила пишні груди
Фото з Instagram
MARUV продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
MARUV засвітила груди
Фото з Instagram
Спокуслива MARUV
Фото з Instagram
MARUV у відвертому купальнику
Фото з Instagram
MARUV сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
MARUV засвітила груди
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MARUV спровокувала в мережі чутки про свою вагітність. Шанувальники побачили на одному з фото помітний кругленький живіт зірки.
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