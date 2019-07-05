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MARUV показала голі груди у пікантній фотосесії

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Епатажна українська співачка MARUV (Анна Корсун) показала голі груди у пікантній фотосесії.

Так, знімками вона поділилася в особистих Instagram-сторіз. На одному з них зірка традиційно позувала в латексній кофті з дуже глибоким декольте.

MARUV показала голі груди у пікантній фотосесії

MARUV

Фото з Instagram

MARUV показала голі груди у пікантній фотосесії

MARUV засвітила груди

Фото з Instagram

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На іншому фото MARUV постала в сітчастій прозорій сукні зі стразами.

MARUV показала голі груди у пікантній фотосесії

MARUV сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Третій образ співачки складався з сітчастого прозорого топа, латексних довгих рукавичок і лосин.

MARUV показала голі груди у пікантній фотосесії

MARUV засвітила груди

Фото з Instagram

MARUV показала голі груди у пікантній фотосесії

MARUV засвітила груди

Фото з Instagram

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото MARUV, якими вона тішила шанувальників у мережі останнім часом.

MARUV показала голі груди у пікантній фотосесії

MARUV засвітила пишні груди

Фото з Instagram

MARUV показала голі груди у пікантній фотосесії

MARUV продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

MARUV показала голі груди у пікантній фотосесії

MARUV засвітила груди

Фото з Instagram

MARUV показала голі груди у пікантній фотосесії

Спокуслива MARUV

Фото з Instagram

MARUV показала голі груди у пікантній фотосесії

MARUV у відвертому купальнику

Фото з Instagram

MARUV показала голі груди у пікантній фотосесії

MARUV сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

MARUV показала голі груди у пікантній фотосесії

MARUV засвітила груди

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MARUV спровокувала в мережі чутки про свою вагітність. Шанувальники побачили на одному з фото помітний кругленький живіт зірки.

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Особа
MARUV
Місце
Україна
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Santi Amonito
Santi Amonito
С такой "грудью" только по баням и ходить....
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