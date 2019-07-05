MARUV показала голі груди у пікантній фотосесії

Епатажна українська співачка MARUV (Анна Корсун) показала голі груди у пікантній фотосесії.

Так, знімками вона поділилася в особистих Instagram-сторіз. На одному з них зірка традиційно позувала в латексній кофті з дуже глибоким декольте.

MARUV Фото з Instagram

MARUV засвітила груди Фото з Instagram

На іншому фото MARUV постала в сітчастій прозорій сукні зі стразами.

MARUV сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Третій образ співачки складався з сітчастого прозорого топа, латексних довгих рукавичок і лосин.

MARUV засвітила груди Фото з Instagram

MARUV засвітила груди Фото з Instagram

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото MARUV, якими вона тішила шанувальників у мережі останнім часом.

MARUV засвітила пишні груди Фото з Instagram

MARUV продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

MARUV засвітила груди Фото з Instagram

Спокуслива MARUV Фото з Instagram

MARUV у відвертому купальнику Фото з Instagram

MARUV сексуально позує на камеру Фото з Instagram

MARUV засвітила груди Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MARUV спровокувала в мережі чутки про свою вагітність. Шанувальники побачили на одному з фото помітний кругленький живіт зірки.

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