Манікюр на осінь і зиму 2020-2021: найкращі модні ідеї

Анна Паскевич Краса 03:14, 31.08.2020

На осінь і зиму 2020-2021 експерти рекомендують модний нюдовий манікюр, "голі нігті", омбре, синій, "червоне вино", новий френч, манікюр "в горошок", живописний манікюр, тропікана та інші.

Спеціально для своїх читачок OBOZREVATEL публікує найяскравіші та найтрендовіша ідеї для дизайну нігтів.

Модний манікюр золото 2020
ladywomans.ru
Модний нюдовий манікюр 2020-2021
Pinterest
"Голі нігті"
Vera Wang
Манікюр "Голі нігті" 2020
Pinterest
Модний манікюр в горошок
Pinterest
Живописний манікюр 2020-2021
Wday.ru
Манікюр "червоне вино"
Pinterest
Модне омбре 2020-2021
wfc.tv
Модний синій манікюр 2020
like-myself.ru
Помаранчевий манікюр в тропічному стилі
Pinterest
Френч на осінь-зиму 2020-2021
@paintboxnails

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 53-річний чоловік з Нідерландів, що виглядає на 25, розкрив секрет молодості.

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Lady Краса

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