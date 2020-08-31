Манікюр на осінь і зиму 2020-2021: найкращі модні ідеї

На осінь і зиму 2020-2021 експерти рекомендують модний нюдовий манікюр, "голі нігті", омбре, синій, "червоне вино", новий френч, манікюр "в горошок", живописний манікюр, тропікана та інші.

Спеціально для своїх читачок OBOZREVATEL публікує найяскравіші та найтрендовіша ідеї для дизайну нігтів.

Модний манікюр золото 2020 ladywomans.ru

Модний нюдовий манікюр 2020-2021 Pinterest

"Голі нігті" Vera Wang

Манікюр "Голі нігті" 2020 Pinterest

Модний манікюр в горошок Pinterest

Живописний манікюр 2020-2021 Wday.ru

Манікюр "червоне вино" Pinterest

Модне омбре 2020-2021 wfc.tv

Модний синій манікюр 2020 like-myself.ru

Помаранчевий манікюр в тропічному стилі Pinterest

Френч на осінь-зиму 2020-2021 @paintboxnails

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 53-річний чоловік з Нідерландів, що виглядає на 25, розкрив секрет молодості.

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