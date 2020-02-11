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11 лютого • оновлено в 17:27
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Манікюр на День закоханих: як здивувати зовнішнім виглядом 14 лютого

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Перед Днем закоханих багато дівчат захочуть зробити тематичний манікюр. Щоб не бути нудною і не здатися нав'язливою нігті не повинні бути занадто яскравими.

OBOZREVATEL пропонує читачкам кілька ідей для манікюру на 14 лютого.

Манікюр на День закоханих: як здивувати зовнішнім виглядом 14 лютого
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Класичний червоний

Червоний є неофіційними кольором Дня всіх закоханих, тому він точно буде доречним і актуальним в цей день. Зверніть увагу на різні відтінки цього кольору, а також прикрасьте нігті блискітками.

Манікюр на День закоханих: як здивувати зовнішнім виглядом 14 лютого

pexels.com

Манікюр на День закоханих: як здивувати зовнішнім виглядом 14 лютого

pexels.com

Ніжний рожевий

Такий манікюр буде актуальним не лише 14 лютого, а й після нього. Особливо він підійде дівчатам з короткими нігтями. Крім того, його можна "розбавити" легкими прикрасами.

Манікюр на День закоханих: як здивувати зовнішнім виглядом 14 лютого

pexels.com

Манікюр на День закоханих: як здивувати зовнішнім виглядом 14 лютого

pexels.com

З малюнками і написами

Тематичний манікюр точно приверне увагу до вас. Але зверніть увагу на незвичайні малюнки, а не просто сердечка.

Манікюр на День закоханих: як здивувати зовнішнім виглядом 14 лютого

pexels.com

Манікюр на День закоханих: як здивувати зовнішнім виглядом 14 лютого

pexels.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти розповіли про поширені модні помилки в підборі одягу, які погано відображаються на фігурі.

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Автор
Марія Дідик
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