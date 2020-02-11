Манікюр на День закоханих: як здивувати зовнішнім виглядом 14 лютого

Перед Днем закоханих багато дівчат захочуть зробити тематичний манікюр. Щоб не бути нудною і не здатися нав'язливою нігті не повинні бути занадто яскравими.
OBOZREVATEL пропонує читачкам кілька ідей для манікюру на 14 лютого.
Класичний червоний
Червоний є неофіційними кольором Дня всіх закоханих, тому він точно буде доречним і актуальним в цей день. Зверніть увагу на різні відтінки цього кольору, а також прикрасьте нігті блискітками.
pexels.com
pexels.com
Ніжний рожевий
Такий манікюр буде актуальним не лише 14 лютого, а й після нього. Особливо він підійде дівчатам з короткими нігтями. Крім того, його можна "розбавити" легкими прикрасами.
pexels.com
pexels.com
З малюнками і написами
Тематичний манікюр точно приверне увагу до вас. Але зверніть увагу на незвичайні малюнки, а не просто сердечка.
pexels.com
pexels.com
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