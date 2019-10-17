Маленька українка стала "Принцесою світу": фото красуні

Шестирічна дівчинка з українського Херсона Валерія Воробйова отримала титул "Принцеса світу 2019", перемігши в конкурсі краси, який проходив у Туреччині.

Про це повідомляє UA: Херсон (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За словами мами "Принцеси" Світлани Воробйової, в червні дівчинка перемогла в конкурсі "Принцеса Європи" і її запросили на міжнародне змагання.

Українка стала "Принцесою світу" Facebook UA: Херсон

Українка стала "Принцесою світу" Facebook UA: Херсон

Українка стала "Принцесою світу" Facebook UA: Херсон

У маленької українки було 34 суперниці з різних країн. Вона пробула в турецькому Кушадасі і змогла завоювати титул і знайти друзів. Примітно, що в модельному бізнесі дівчинка вже рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 13-річна Марія Гнатик із Вінниці перемогла в міжнародному дитячому конкурсі краси Interbriliant World Spring 2019 в Чехії.

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